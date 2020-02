Uomini e Donne, quel gesto di Riccardo non passa inosservato: è crisi con Ida Platano?

Uomini e Donne, quel gesto sui social di Riccardo non passa inosservato: c’entra Ida Platano? Ecco cosa è accaduto.

Di coppie nate all’interno del Trono Over di Uomini e Donne ce ne sono state tantissime, nel corso degli anni. Ma nessuna ha emozionato il pubblico come quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il tira e molla è durato tantissimo tempo, finché , qualche mese fa, la coppia ha deciso di riprovarci seriamente, con tanto di proposta di matrimonio con anello da parte di Riccardo. Tutto sembrava procedere per il meglio, ma un’anticipazione della prossima puntata di Uomini e Donne ha fatto tremare i fan. Ida è tornata in trasmissione per partecipare alla sfilata, ma, alla domanda su Riccardo, la donna non ha trattenuto le lacrime. Tutto ha fatto pensare che la coppia stia vivendo un nuovo periodo di crisi, ma i diretti interessati non hanno voluto esprimersi a riguardo sui social. Questo fino a qualche ora fa, quando nelle stories di Riccardo è apparso qualcosa di molto particolare. Si tratta di una canzone, il cui testo sembra essere proprio una dedica. Che sia il segnale di un riavvicinamento con Ida? Scopriamo cosa è accaduto.

Uomini e Donne, quel gesto di Riccardo non passa inosservato: come procede la sua storia con Ida?

Ida e Riccardo, la storia infinita. No, non è il titolo di un film. È la tormentata storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, due tra i protagonisti più amati del Trono Over di Uomini e Donne. La coppia ha lasciato la trasmissione qualche mese fa, per viversi il loro ritrovato amore lontano dalle telecamere. Ma, negli ultimi giorni, una voce di una presunta crisi tra i due è diventata sempre più insistente. Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Over, Ida era in studio e, alla domanda su Riccardo, è scoppiata in lacrime. Qual è la situazione attuale tra la coppia? Nulla è certo: i diretti interessati non si sono espressi esplicitamente sulla vicenda. Ma poche ore fa Riccardo ha pubblicato una story su Instagram che non è passata inosservata. Si tratta di una sua foto in bianco e nero, ma ha colpire tutti è la canzone che Riccardo usa come sottofondo della stories: Scelgo ancora te, di Giorgia. Un titolo decisamente eloquente, così come la parte di testo che il bel pugliese ha scelto per la sua stories. Date un’occhiata:

“Che si cade in due e in due ci si rialza sempre, tra mille rimpianti ed il perdono, io scelgo te”. Queste le parole del brano di Giorgia che Riccardo decide di pubblicare sul suo profilo di Instagram. Che siano dedicate alla sua amata Ida? Riavvicinamento in corso? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi sulla coppia più amata del Trono Over!