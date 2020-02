Sanremo 2020, Riki Marcuzzo: avete mai visto la sua fidanzata?

Sanremo 2020, anche Riki Marcuzzo sarà uno dei big che si esibirà questa sera sul palco dell’Ariston, ma avete mai visto la sua fidanzata?

Questa sera inizierà il Festival di Sanremo 2020. E, tra tutti i cantanti in gara e gli ospiti previsti per il debutto, è spuntato anche il nome di Riki Marcuzzo. Ebbene si. L’ex vincitore di Amici, per la prima volta in assoluto, si esibirà sul palco dell’Ariston con la sua canzone ‘Lo sappiamo entrambi’. Un singolo che, come raccontato dal diretto interessato in una recente intervista per ‘Amica’, parla di una relazione che sta volgendo al termine. Una situazione che, come svelato, non è stata vissuta in prima persona. Ma che, però, ha visto da molto vicino. Anche perché, come confessato dal diretto interessato, Riki è felicemente impegnato con una ragazza da ben due anni. Lei è Sara Gotti. E, da come si può vedere dai loro profili social ufficiale, si amano davvero alla follia. Ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua fidanzata? Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2020, chi è la fidanzata di Riki Marcuzzo?

‘Lo sappiamo per entrambi’ è la canzone che Riki Marcuzzo ha deciso di portare per la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Il singolo, come dicevamo precedentemente, parla di una storia d’amore che, purtroppo, sta per giungere al termine. Certo, non è assolutamente il suo caso. Perché, stando a quanto rivelato dal diretto interessato ad una recente intervista per Amica, il giovane cantante è felicemente impegnato con Sara Gotti. Fanno coppia fissa, ormai, da due anni. E si amano davvero alla follia. ‘Sono tranquillo e sto bene’, si legge sul sito web. Ecco. Assodato che l’ex vincitore di Amici è più che innamorato, chi è lei? Chi è questa giovanissima e bellissima ragazza che ha fatto perdere la testa al seguitissimo Riki? Ecco tutti i dettagli:

Di Sara Gotti si sa davvero pochissimo. Dal suo canale social ufficiale, infatti, non siamo riusciti a carpire tantissime notizia. È bellissima e giovanissima, e questo è un dato di fatto. E, stando anche ad alcune notizie trapelate dal web, sembrerebbe che sia una studentessa di Marketing. E che, in passato, ha lavorato come commessa. Ecco. È proprio questo Riki ama particolarmente della sua compagna. Come raccontato in una recente intervista per Verissimo, il cantante è estremamente contento di questo suo lato. ‘Penso che sia innamorata di Riccardo e non di Riki’, rivela a Silvia Toffanin.

Il precedente flirt con Aurora Ramazzotti

Sapete che Riki Marcuzzo ha avuto un precedente flirt con Aurora Ramazzotti? Ebbene si. A rivelarlo è stato il diretto interessato. Che, durante la sua recente partecipazione ad Amici, aveva confessato di aver dedicato alla primogenita di Michelle Hunziker ed Eros.