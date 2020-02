Belen Rodriguez riprende suo marito Stefano proprio in quel preciso momento: la reazione del ballerino spiazza tutti, cos’è successo.

Non perdono mai occasione di poter condividere qualche momento insieme, Stefano e Belen. Seppure siano super impegnati con il lavoro, i due piccioncini, appena possono, trascorrono più tempo possibile insieme. È successo qualche settimana fa. Quando, insieme a Santiago, sono partiti per una fantastica vacanza a Parigi. E lo hanno ripetuto pochissime ore fa. Ieri pomeriggio, stando ad alcune Instagram Stories, condivise sui loro rispettivi profili social, il ballerino napoletano e la modella argentina hanno deciso di trascorrere qualche ora di sano relax. Ecco. È proprio in questo occasione che Belen riprende suo marito Stefano in un momento davvero ‘particolare’. Tuttavia, a spiazzare completamente tutti è la reazione dell’ex ballerino di Amici. Che è stata davvero inaspettata. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Belen riprende Stefano in un momento ‘particolare’: la reazione del ballerino

Hanno deciso di dedicare un po’ di tempo a loro e, soprattutto, al loro relax, Stefano e Belen. Infatti, come dicevamo precedentemente, la coppia, ieri pomeriggio, ha deciso di recarsi in un noto centro estetico milanese per la cura del proprio corpo. Ecco. È proprio durante un momento davvero molto ‘particolare’ che la bellissima argentina riprende suo marito. Cosa stava facendo Stefano? Diamoci uno sguardo insieme:

Ebbene si. Era intento ad una seduta di crioterapia. Anche lui, così come tanti altri personaggio dello spettacolo, ha deciso di provare questo trattamento ‘estremo’ per rendere ancora più perfetto il suo fisico. Tuttavia, a catturare l’attenzione è stata, senza alcun dubbio, la reazione del ballerino. Anziché ‘patire’ il freddo – anche perché, ricordiamo, questo trattamento prevede delle temperature davvero gelide – il giovanissimo napoletano inizia a ridere e a cantare. Un po’ come a far capire che il gelo non l’hanno proprio scalfito. Insomma, un siparietto davvero divertente. Che, ancora una volta, sottolinea il delizioso e simpaticissimo carattere di Stefano. Cara Belen, sei davvero fortunata!

