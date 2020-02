Emma Marrone ‘beccata’ in intimo a poche ore dalla diretta di Sanremo: il video finisce su Instagram e fa impazzire i fan, ecco cosa stava facendo la cantante.

Emma Marrone è stata una delle grandi ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo. La cantante, che nel 2012 ha vinto la kermesse con il brano ‘Non è l’Inferno’, è tornata all’Ariston per presentare il film ‘I migliori Anni’ di Gabriele Muccino, in cui ha debuttato come attrice. Insieme a lei, anche altri protagonisti, da Pierfrancesco Favino a Micaela Ramazzotti, passando per Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Dopo questo siparietto dedicato al film, che ha visto salire sul palco anche Gabriele Muccino, Emma è tornata da sola per esibirsi in un medley delle sue più belle canzoni, accompagnato da ‘Stupida Allegria’, il suo ultimo singolo. Di sicuro non c’era modo migliore, per lei, di festeggiare i suoi 10 anni di carriera. Ma sapete cos’ha fatto la cantante qualche ora prima di cantare all’Ariston? Un video finito su Instagram la mostra in intimo, facendo impazzire i fan: ecco cosa stava facendo.

Emma Marrone in intimo a poche ore dal Festival di SAnremo: il video super finisce su Instagram

Emma Marrone ha dato tutto ieri sera sul palco del Festival di Sanremo, dove ha celebrato i suoi 10 anni di carriera esibendosi davanti al suo pubblico, prima di uscire poi dall’Ariston e fare un altro piccolo show in piazza, davanti a tantissimi fan. Una serata davvero speciale, insomma, per la cantante, che poche ore prima della diretta si è fatta bella per i suoi ammiratori, sottoponendosi a un trattamento ‘particolare’ per il viso, lo stesso che ha fatto anche Elettra Lamborghini. Una maschera per intenderci. Fino a qui niente di strano. La particolarità, però, è che nel video, che è stato poi pubblicato nelle sue storie Instagram, Emma è senza vestiti e indossa solo la biancheria intima. Le immagini hanno fatto impazzire i fan, anche perché la Marrone si riprende in primo piano, mostrando quasi ‘troppo’. Giudicate voi stessi!

Emma e lo sfogo dopo la puntata di Sanremo: “Sono devastata”

Emma Marrone ha emozionato il pubblico con le sue canzoni più famose, celebrando nel migliore dei modi i suoi 10 anni di carriera. Lo ha detto lei stessa, che dopo la puntata, intorno alle 4 del mattino, si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram, mostrandosi raggiante, nonostante la stanchezza, per com’è andata la serata: “Sono devastata, non dormo dalle 6 di ieri mattina, ma sono troppo felice ed orgogliosa”. Non è mancato un ringraziamento speciale anche ai suoi fan, che le stanno sempre vicino: “Vi aspetto sempre, qualunque cosa accada”, ha detto, prima di salutare tutti con un bacio e andare finalmente a dormire.