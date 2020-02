Rosario Fiorello ha fatto un annuncio a sorpresa nella conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020: potrebbe succedere molto presto

Grande entusiasmo per i risultati ottenuti dalla prima serata del Festival di Sanremo 2020. La manifestazione canora è stata seguita da oltre dieci milioni di telespettatori, raggiungendo uno share del 52%. I momenti più seguiti sono stati il monologo di Rula Jebreal e l’arrivo di Emma sul palco allestito in piazza. Riguardo ai brani e agli artisti in gara, iconica l’esibizione di Achille Lauro, mentre c’è stata la standing ovation per Rita Pavone. Promosse le due co-conduttrici Rula Jebreal e Diletta Leotta, ma stasera ci saranno altre tre super donne.

Sanremo 2020, annuncio a sorpresa di Fiorello

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2020. In sala stampa erano presenti Amadeus e le nuove co-conduttrici, Sabrina Salerno, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Il direttore artistico e conduttore si è intrattenuto solo per una mezz’ora, poi ha raggiunto il teatro per le prove in vista di domani sera. Amadeus ha ceduto il posto al suo amico e collega Fiorello, che ha inscenato un vero e proprio show. Il comico e conduttore ha moderato da solo la conferenza, tanto da essere interrotto dal vice direttore della Rai Claudio Fasulo. Rosario, tra una battuta e l’altra, ha fatto anche un annuncio a sorpresa. Un giornalista, infatti, gli ha chiesto se volesse tornare alla musica e lui ha risposto: “A Sanremo non tornerò più come ospite, al massimo come cantante“.

Lo showman, soprannominato l’amico del conduttore alla settantesima edizione del Festival, si esibirà questa sera con un brano inedito intitolato “La classica canzone di Sanremo“. Siamo sicuri che Rosario regalerà anche nel corso della seconda serata momenti indimenticabili. Ieri sera il suo ingresso vestito da Don Matteo è stato tra i più belli della serata.