Elettra Lamborghini, trattamento ‘particolare’ al viso: è successo a poche ore dalla diretta di Sanremo, ecco cos’ha fatto la cantante.

Elettra Lamborghini è una delle 24 Big in gara al Festival di Sanremo, dove stasera presenterà il suo pezzo ‘Musica (e il resto scompare)’. Inutile dire che c’è grandissima attesa per l’esordio all’Ariston della ‘Twerking Queen’, come lei stessa si è definita tante volte, anche perché la sua si preannuncia essere una canzone molto movimentata, quindi il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa ‘combinerà’ Elettra. Già nel corso della prima puntata, andata in onda ieri sera, non sono mancati colpi di scena durante le esibizioni, come quello messo in atto da Achille Lauro, che si è improvvisamente spogliato sul palco durante la performance, lasciando tutti a bocca aperta, e facendo parlare di sé tutto il web e non solo. Grande emozione anche durante l’esibizione di Tiziano Ferro, che è scoppiato in lacrime sulle note di ‘Almeno tu nell’Universo’, riuscendo a malapena a portare a termine la canzone. Insomma, la puntata d’esordio del Festival è stata ricca di momenti indimenticabili, ma anche quella di stasera si prevede davvero scoppiettante. Sul palco, dicevamo, anche Elettra Lamborghini, che a poche ore dalla diretta si è sottoposta a un trattamento molto ‘particolare’ per il viso, lasciando tutti a bocca aperta con il video che ha pubblicato su Instagram: scopriamolo insieme cos’ha fatto!

Elettra Lamborghini, il trattamento ‘particolare’ al viso a poche ore dalla diretta di Sanremo

Elettra Lamborghini tra poche ore si esibirà per la prima volta come concorrente del Festival di Sanremo, e i suoi tantissimi ammiratori non vedono davvero l’ora di ascoltare la sua canzone. Sempre attivissima su Instagram, dove conta ben quasi 5 milioni di followers, Elettra poco fa ha lasciato tutti a bocca aperta con un video in cui ha mostrato il ‘particolare’ trattamento a cui si è sottoposta a poche ore dalla diretta di Sanremo. Le immagini sono davvero imperdibili, perché Elettra ha sul viso una maschera bianca, che le lascia scoperti solo occhi, naso e bocca, rendendola quasi irriconoscibile.

Niente di grave, sia chiaro. Elettra ha semplicemente fatto questo trattamento in vista della puntata di questa sera, magari per dare maggiore lucentezza al suo viso, o per rendere la pelle più liscia.

“Non vedo l’ora”, scrive Elettra, che sta davvero contando i minuti che la separano all’esibizione di questa sera. L’emozione è tanta e il pubblico, conoscendola, si aspetta di vedere sul palco una vera e propria ‘bomba’!