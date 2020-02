Levante a Sanremo 2020: ma qual è il suo vero nome?

Qual è il vero nome di Levante, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2020 con la canzone TikiBomBom.

Questa sera sul palco del Festival di Sanremo 2020, per la seconda serata della kermesse sanremese, arriva Levante con il brano TikiBomBom. Anche su di lei, come su tanti altri big in gara le aspettative sono altissime. Il suo brano sarà intenso? Piacerà alla giuria demoscopica, al pubblico a casa e alla giuria dei giornalisti? Il tutto è un mistero ancora, ma quello che non è avvolto dal mistero è il fatto che Levante è uno pseudonimo dietro al quale si nasconde un vero nome! Qual è?

Il vero nome di Levante

Il vero nome di Levante è Claudia Lagona. Nasce il 23 maggio 1987 a Caltagirone quindi la sua età è di 32 (quasi 33) anni. Non sappiamo perché abbia deciso di usare proprio questo nome d’arte, ma sulla sua vita personale sappiamo molto. In primis che dopo la tragica morte del padre si è trasferita con la mamma e i fratelli dalla Sicilia a Torino. Qui Claudia, inizia a fare musica e a ritagliarsi il suo spazio nel panorama artistico prima locale e poi italiano.

La carriera e il primo successo con Alfonso

Quando firma il contratto con la INRI e incide il brano Alfonso, che tutti ricorderemo per il ritornello (Che vita di me**a) e ottiene il disco d’oro, la sua vita e la sua carriera spicca il volo. Apre i concerti di Max Gazzè e poi esce il suo primo album, Manuale di Distruzione, premiato subito come miglior opera prima. Da qui inizia a fare tour, ad alternare le sue date live all’apertura dei concerti dei Negramaro… insomma, si fa conoscere e non lesina energie da dedicare alla musica. Il secondo album Abbi cura di Te arriva nel 2015 e vengono estratti diversi singoli di successo come Ciao per sempre, Finché morte non ci separi, Abbi Cura di Te e Le lacrime non macchiano.

Il terzo album e X-Factor 2017

Nel 2017 dopo diversi anni di successo pazzesco e collaborazioni anche nel campo della moda, pubblica Non Me Ne Frega Niente che anticipa il terzo album, nel Caos di Stanze Stupefacenti. Lo stesso anno partecipa come giudice ad X Factor insieme a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Nel 2019 firma con la Warner Music e il 4 ottobre e sce Magmamemoria, il suo nuovo album anticipato dal brano Lo stretto necessario, in duetto con Carmen Consoli. Ora eccola a Sanremo 2020 con TikiBomBom.

Levante è fidanzata oggi?

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che nel 2015 ha sposato Simone Cogo, meglio conosciuto come Sir Bob Cornelius Rifo, il dj dei The Bloody Beetroots. Nel 2017 però la loro storia d’amore termina e dopo poco Levante si fidanzata con Diodato (anche lui in gara a Sanremo 2020) ma anche questa storia termina nel 2019.