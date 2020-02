Sanremo 2020, Albano e Romina: la presentazione speciale di Romina Jr

Sanremo 2020, finalmente arriva l’attesissima esibizione di Albano e Romina, a 33 anni dalla loro prima esibizione: la presentazione speciale di Romina Jr

Questa prima puntata del Festival della musica Italiana ci sta regalando tantissime emozioni. Si sa, Sanremo è Sanremo, ed è proprio vero. Come qualche artista ha rivelato in giro sui social in questi giorni, il Festival rappresenta una delle tradizioni cardine del nostro Paese. La serata si sta svolgendo tra le esibizioni di 12 big e gli ospiti che stanno letteralmente infuocando il palco dell’Ariston. Dall’inizio della serata abbiamo visto come ospiti: Diletta Leotta, Fiorello, Rula Jebreal, Tiziano Ferro e Albano e Romina Power. Si, perché se parliamo di tradizione, non possiamo non menzionare il duo, lavorativo e sentimentale più iconico della storia della musica Italiana, che ha venduto milioni e milioni di dischi e fatto sognare generazioni intere. Quello formato da Albano e Romina power, che tornano da ospiti sul palco dell’Ariston a distanza di 33 anni dalla loro prima esibizione insieme. I due ex coniugi sono davvero uno dei pilastri della storia musicale, con le loro canzoni, le voci potenti e il loro amore platonico. Stasera un’esibizione quindi molto speciale per i due cantanti, che non sono arrivati soli sul palco. Già perché a presentarli insieme ad Amadeus un’ospite molto speciale: Romina Jr. La figlia di Carrisi ha presentato i due genitori proprio in onore del fatto che 33 anni fa c’era anche lei con loro per quella prima esibizione, nascosta nella pancia di mamma Power. Non sono mancati ovviamente anche i momenti divertenti, scopriamo insieme cos’è successo.

Albano e Romina sono stati ospiti di questa prima puntata del Festival per festeggiare i 33 anni dalla loro prima esibizione insieme sul palco dell’Ariston. Con loro la figlia Romina Jr, che ha sceso le scale con un meraviglioso abito di tulle e un’acconciatura fiabesca ornata da fiori. La ragazza ha spiegato di essere li per presentare i genitori, prima dell’esibizione.

Romina e Albano scesi sul palco hanno mostrato tutta la loro emozione nell’essere lì e il cantante di Cellino San Marco si è presentato da solo, provocando il riso generale, specie quello della figlia, che stupita ha esclamato: “Va beh, si è presentato praticamente da solo!“. Si sono così esibiti, rispolverando grandi classici della loro storia musicale, facendo scatenare il pubblico. Inutile dirvi che gli applausi sono stati tutti per loro!