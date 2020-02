Sanremo, classifica prima serata: Le Vibrazioni in testa, a seguire…

Sanremo, la classifica della prima serata secondo le votazioni della giuria demoscopica: Le Vibrazioni sono in testa, a seguire…

Sanremo, è già tempo di tirare le somme al termine della prima puntata andata in onda nella serata del 4 gennaio 2020. Ci sono state, sul palco dell’Ariston, ben 12 esibizioni dei Campioni. Amadeus ha condotto alla grande quella che è stata solo la prima di una lunga serie di puntate: al suo fianco, come previsto, c’erano Rula Jebreal, Diletta Leotta e l’immancabile Fiorello. Ma, ecco, in tanti si chiedono chi è in testa. Chi è piaciuto di più. Qual è stata la sentenza della giuria demoscopica? Ecco, dunque, che spunta la prima classifica parziale di Sanremo 2020.

Sanremo, la classifica della giuria demoscopia: Le Vibrazioni in testa