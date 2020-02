Sanremo, Elettra Lamborghini, il retroscena svelato da Fiorello e Amadeus sul palco del Teatro Ariston: ‘imbarazzo’ in diretta per la cantante di ‘Musica’

Elettra Miura Lamborghini ci sta regalando attimi indimenticabili a questa 70 esima edizione del Festival di Sanremo. L’ereditiera e nipote di Ferruccio Lamborghini, negli ultimi anni sta dimostrando di non essere certamente una ragazza svogliata. Ha infatti partecipato a diversi programmi televisivi, provando a sfondare in quella che è una delle sue più grandi passioni, la musica. La ragazza ha iniziato a incidere i primi singoli nel 2017, insieme a Sfera Ebbasta, Gue Pequeno, Marracash. Fino ad arrivare a collaborazioni importanti e internazionali, come quella con Pitbull. Elettra sta dimostrando ai più scettici, di non avere proprio nulla da invidiare a molte sue colleghe e artiste, tanto da essere scelta, insieme a Guè Pegueno, Gigi D’alessio e Simona Ventura come giudice all’ultima edizione di ‘The Voice of Italy’. La sua carriera discografica sta attraversando un periodo davvero florido e l’impegno e il sudore investito in questo progetto le sta regalando molti frutti. Tra gli ultimi la partecipazione per la prima volta al Festival di Sanremo. Un’emozione unica per gli artisti che di Festival ne hanno fatti tanti, ancor di più per chi come Elettra è alla prima esperienza. Un mix di emozioni davvero speciale, che non è passato certamente inosservato, neanche ai conduttori: Fiorello e Amadeus, che hanno svelato un retroscena davvero imbarazzante sulla cantante. Scopriamo insieme cos’è successo!

Sanremo 2020, Elettra Lamborghini, il retroscena svelato da Fiorello sul palco

Elettra Lamborghini è davvero un fascio di nervi per questa sua prima esibizione sul palco dell’Ariston. Ansia e paura che le hanno giocato davvero un brutto scherzo prima! La cantante, infatti, mentre si trovava nella sua camera d’albergo insieme allo staff per gli ultimi ritocchi prima dell’esibizione stava per strozzarsi con la sua stessa saliva. Elettra l’ha raccontato attraverso delle storie sul suo profilo ufficiale Instagram. Nei video è apparsa molto emozionata e nervosa per il suo debutto, che ovviamente sugna un passo importantissimo per la sua carriera. Ogni artista che si rispetti sogna di poter cantare almeno una volta nella vita al festival di Sanremo. Inutile dirvi che prima di salire sul palco è stata protagonista di un altro episodio molto particolare.

Finita l’esibizione Amadeus e Fiorello le hanno consegnato i fiori e poi hanno detto che mai nessun cantante si è mostrato così nervoso ed impaurito dietro le quinte, come Elettra!