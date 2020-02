Barbara D'Urso e Mara Venier, colpo di scena: si sono incontrate

Barbara D’Urso e Mara Venier, colpo di scena dopo i recenti scontri tra le due conduttrici: si sono incontrate in un momento particolare, cos’è successo

Negli ultimi mesi i rapporti tra Barbara D’Urso e Mara Venier pare si fossero incrinati abbastanza, a causa di motivi di lavoro. Mara e Barbara vi ricordiamo infatti che sono rivali televisive, una è la conduttrice di punta di Rai 1 e l’altra invece di Canale 5. Qualche mese fa non era certamente passato inosservato che le due si fossero trovate ai ferri corti per motivi di Share e Audience. Entrambe rappresentano dei punti cardine per la televisione italiana, da anni infatti, insieme a Maria De Filippi, i palinsesti Rai e Mediaset sono colmi dei loro programmi, seguitissimi e di successo. ‘Zia’ Mara sarà ospite nei prossimi giorni del Festival di Sanremo e già ora si trova nella città Ligure per dare supporto ai suoi amici cantanti. La donna è molto amica di alcuni dei cantanti in gara quest’anno. Prima di recarsi nella città dei fiori e della musica, tra lei e la presentatrice di ‘Domenica live’ e ‘Live non è la D’Urso’ c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Scopriamo insieme cos’è successo tra le due presentatrici…

Barbara D’Urso e Mara Venier, colpo di scena tra le due presentatrici: cos’è successo all’incontro

Durante un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice di origini Veneziane ha confessato che tra lei e la partenopea Barbara D’Urso nei mesi scorsi ci sono stati non pochi motivi di attrito. Le due infatti, si erano rimbeccate a vicenda per questioni lavorative, legate all’audience dei loro programmi che venivano trasmessi nelle stesse fasce orarie. Dopo questi iniziali attriti la conduttrice deve essersi conto che le motivazioni non erano delle più nobili per poter litigare con qualcuno e ha quindi raccontato di un loro incontro qualche tempo fa, in cui pare abbiano seppellito l’ascia di guerra. La Venier ha confessato di aver incontrato Barbara durante un viaggio in treno, nel quale si sono trovate sedute vicine. La Venier ha così spiegato l’incontro al settimanale: “Abbiamo fatto pace. Ci siamo incontrate sul treno e ci siamo abbracciate. Siamo troppo intelligenti per bisticciare per l’audience. Certo all’inizio c’è stato un momento aspro“.

Pare dunque che le due adesso si stiano godendo serenamente sia il rapporto professionale, che quello personale. Oltretutto ha aggiunto: “Stimo molto Barbara. Fa grandi numeri anche senza grandi ospiti“. E in merito ai presunti like contro la conduttrice partenopea ha dichiarato: “Do la mia parola d’onore: non sono stata io“.