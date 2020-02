Roberto Benigni Sanremo: durata del monologo e quali tematiche tratta

Tanta attesa per il monologo di Roberto Benigni a Sanremo, ma quanto durerà il suo intervento e quali saranno le tematiche trattate?

Roberto Benigni è di sicuro l’ospite più atteso per questo Festival di Sanremo 2020: Amadeus ha riposto molte speranze in lui ed è sicuro che lascerà il segno. Stando a quanto trapela dalle sue parole, l’intervento di Benigni potrebbe durare anche un bel po’ di tempo. Insomma, non si esclude che parlerà per oltre 30 minuti in un monologo. Sarà sul palco da solo. Nessuno gli farà da spalla. Ci sarà soltanto Amadeus ad annunciarlo per poi lasciargli la platea e… milioni di telespettatori che assisteranno al suo intervento da casa. Amadeus non sa di cosa parlerà, ma è riuscito comunque a dare delle anticipazioni ai giornalisti in sala stampa poco prima del Festival. Scopriamo insieme, dunque, quali saranno i temi trattati dall’attore.

Di cosa parlerà Roberto Benigni nel monologo a Sanremo e quanto durerà il suo intervento?

C’è molta attesa per l’intervento di Roberto Benigni a Sanremo 2020. L’attore non è mai banale, in qualsiasi sua apparizione in pubblico. Non è uno di quelli che dicono frasi a caso, tanto per dirle. Ad ogni sua parola corrisponde un senso profondo. E’ forse per questo che riesce a catturare l’attenzione del pubblico ogni volta. E’ un’abilità enorme, la sua. Questa sera, come anticipato nei giorni scorsi, ci sarà il suo monologo a Sanremo. L’attore si presenterà sul palco dell’Ariston dopo essere stato annunciato da Amadeus e poi vi resterà da solo per oltre mezz’ora. Ma cerchiamo di ricostruire quello che è stato l’intervento di Amadeus in conferenza stampa in cui ha parlato di Benigni: “A lui non chiedo né di cosa parlerà né quanto parlerà. Però il suo intervento potrebbe durare intorno ai 40 minuti ma non lo so con certezza”. Poi, il conduttore ha concluso: “Dice che il suo discorso mi piacerà perché avrà a che fare con l’amore. Roberto farà una cosa destinata a rimanere”.

Beh, in effetti, le parole di Amadeus a riguardo fanno già intendere che accadrà qualcosa che potrebbe far molto discutere. O, forse, qualcosa che rimarrà molto impressa. Come detto, Benigni non è mai banale. E’ per questo che Amadeus ripone così tanta fiducia in lui. Gli lascerà il palco, come ha annunciato in conferenza, forse per 40 minuti. Ancora non c’è nulla di certo, ma le anticipazioni del conduttore possono essere considerate una fonte abbastanza attendibile.