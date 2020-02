Sanremo 2020, Georgina Rodriguez incanta l’Ariston: abito aderente e scollatura da urlo per la terza serata del Festival.

Questa sera, su Rai Uno, la terza imperdibile serata con il Festival di Sanremo 2020. Ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston, per il terzo appuntamento, ci sono Georgina Rodriguez e Alketa Vjsiu. La prima ad apparire in scena è stata la fidanzata di Cristiano Ronaldo: con lei, Amadeus ha dato vita a un curioso siparietto, durante il quale ha finto di indossare una maglia della Juventus, in onore della showgirl. Le maniche della maglia, in realtà, erano a strisce nerazzurre, data la fede interista del conduttore! Ma, a colpire tutti, più che il look di Amadeus è stato quello della meravigliosa spagnola, avvolta in un abito lungo davvero incantevole. Siete curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito.

Sanremo 2020, Georgina Rodriguez incanta l’Ariston: il look scelto per la terza serata

Stasera sul Palco dell’Ariston non mancherà certo la bellezza. Ad affiancare il conduttore nella terza serata del Festival di Sanremo c’è anche lei, Georgina Rodriguez, la modella spagnola che ha rubato il cuore al bomber della Juventus Cristiano Ronaldo. Ma, questa sera, Georgina è entrata nel cuore anche dei milioni di telespettatori. La bellissima spagnola, infatti, la lasciato tutti senza fiato con l’abito scelto per l’entrata in scena a Sanremo. Un abito lungo, color beige, caratterizzato da scollo a cuore e spacco notevole. Un abito aderente al punto giusto, che mette in risalto le curve mozzafiato della spagnola. Ecco il look della Rodriguez, che è diventato già virale in molte pagine sui social:

Un abito davvero incantevole, per Georgina. Che brilla sul palco dell’Ariston. Ad impreziosire il suo look, una vistosa collana, che, in ogni caso, non distoglie l’attenzione dalla notevole scollatura del vestito. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino…sarà una serata ricca di bellissime sorprese! E voi state seguendo il Festival di Sanremo?