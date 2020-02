Cristiano Ronaldo sarà all’Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2020? Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha rotto il silenzio

Il Festival di Sanremo 2020 continua a macinare ascolti. Se la prima serata è stata col botto (share del 51%), la seconda serata non ha subito alcun calo fisiologico (52%). Si tratta del miglior dato degli ultimi venticinque anni. La seconda serata del Festival della canzone italiana non registrava uno share così alto dal 1995. I picchi d’ascolto, come dichiarato in conferenza stampa dal direttore della Rai, sono stati registrati durante l’esibizione di Rosario Fiorello con l’inedito “La classica canzone di Sanremo” e durante la reunion dei Ricchi e Poveri. Ancora una volta la manifestazione canora si conferma leader nel target dei giovani e soprattutto sui social, dove l’hashtag ha raggiunto migliaia e migliaia di interazioni, oltre ad essere trend topic per tutta la serata. La terza serata sarà dedicata come sempre ai duetti e alle cover. Sul palco dell’Ariston si esibiranno tutti i ventiquattro big con un ospite d’eccezione. Le co-conduttrici della serata saranno Georgina Rodriguez, modella e compagna del centravanti della Juventus, e Alketa Vejsiu, conduttrice televisiva albanese. Gli ospiti della serata saranno Roberto Benigni, che si esibirà con un monologo di circa quaranta minuti, le attrici de L’amica geniale e Mika.

Sanremo 2020, Ronaldo sarà all’Ariston?

Una delle protagoniste della terza serata del Festival di Sanremo 2020 sarà Georgina Rodriguez. La modella affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston. Per lei si tratta della prima uscita televisiva da quando il centravanti portoghese si è accasato in Italia. Gli occhi saranno tutti su di lei, ma soprattutto saranno nella platea. I telespettatori italiani sono curiosi di sapere se all’Ariston sarà presente anche il centravanti della Juventus. Questa mattina, in conferenza stampa, il direttore artistico e conduttore del Festival Amadeus ha finalmente rotto il silenzio: “Non ho il numero di Cristiano Ronaldo. Non so se sarà all’Ariston questa sera. A me interessa avere Georgina al mio fianco“. Una risposta ambigua, che non lascia presagire nulla di buono. Amadeus non ha voluto esporsi, ma la possibilità di vedere l’attaccante portoghese in platea è veramente ridotta al lumicino. La nostra inviata, però, ci ha rivelato che, secondo voci di corridoio, l’attaccante della Juventus avrebbe prenotato un alloggio in un noto albergo della città dei fiori.

La presenza del centravanti portoghese non è mai stata così in dubbio, almeno in campo. I telespettatori, e soprattutto i tifosi della Juventus, sperano di veder seduto in prima fila il calciatore. Non è in dubbio, invece, la presenza della Rodriguez, che questa mattina non era presente in sala stampa.