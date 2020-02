CoronaVirus, Barbara D’Urso ha mantenuta la promessa di qualche giorno fa: a rivelarlo è stata la diretta interessata su Instagram.

Sono diverse settimane che, ormai, non si fa che parlare di questo: il CoronaVirus. Generato in Cina ed, in particolare, nella città di Wuhan, si è rapidamente diffuso in Europa e, soprattutto, anche in Italia. Il numero dei contagi aumenta giorno dopo giorno. Così come anche la psicosi delle persone. In tantissimi, infatti, hanno dato origine ad una sorta di razzismo verso la popolazione cinese che, da anni, milita nella nostra Penisola. Se n’è occupata anche Barbara D’Urso. Che, durante una sua recente puntata di Pomeriggio Cinque, ha chiaramente parlato della situazione attuale che i cinesi sono costretti a vivere nel nostro Paese. In quest’occasione, come ricorderete, la conduttrice non soltanto è stata protagonista di un gesto inaspettato, ma anche di una una promessa. Ecco. Stando ad alcune immagini pubblicate sul suo canale social ufficiale, la napoletana ha mantenuta la sua parola. Ecco cosa è successo.

CoronaVirus, Barbara D’Urso mantiene la promessa: cosa è successo

‘Voglio dare anche io un segnale forte mangiando questo biscotto della fortuna’, queste le parole di Barbara D’Urso che, nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di venerdì 31 Gennaio, aveva detto in merito alla psicosi generatasi intorno ai cinesi e al CoronaVirus. Come raccontato dalla diretta interessata nel corso della diretta, in Italia, in queste ultime settimane si è creata una vera e propria forma di razzismo nei confronti della popolazione cinese residente nella nostra penisola. ‘C’è gente che non va più al ristorante cinese. A Roma in un bar non fanno entrare persone asiatiche. Questo è razzismo’, continua la padrona di casa. Descrivendo, tra l’altro, alla grande la reale situazione di questi ultimi giorni. Ma non solo. Perché, per testimoniare che il virus non si trasmette affatto con il cibo, bensì con goccioline di saliva, la D’Urso ha fatto una promessa: andare a mangiare in un ristorante cinese. Ecco: detto, fatto. Qualche ora fa, Barbara ha mostrato delle immagini davvero sorprendenti.

‘Come promesso, io sto mangiando al ristorante cinese’, dice Barbara D’Urso in queste Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, in cui, da come si può vedere chiaramente dall’immagine riproposta in alto, mostra pubblicamente i deliziosi piatti ordinati.

