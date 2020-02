Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2020, Amadeus ha sorpreso la co-conduttrice Georgina Rodriguez ed è arrivato vestito proprio così

Questa sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2020. La manifestazione canora sta appassionando milioni e milioni di italiani. Le prime due serate sono state seguite da oltre dieci milioni di telespettatori, raggiungendo uno share superiore al 50%. La scommessa della Rai si è rivelata vincente, il conduttore e direttore artistico Amadeus sta impreziosendo il Festival della canzone italiana insieme a Fiorello e Tiziano Ferro. Sul palco, inoltre, sono già salite ben cinque donne: Diletta Leotta, Rula Jebreal, Sabrina Salerno, Laura Chimenti e Emma D’Aquino. Questa sera, invece, le co-conduttrici erano Georgina Rodriguez, modella di fama internazionale e compagna di Cristiano Ronaldo, e Alketa Vejsiu, conduttrice televisiva albanese.

Sanremo 2020, il siparietto tra Amadeus e Georgina

C’era grande attesa per l’esordio nella televisione italiana della compagna di Cristiano Ronaldo. La donna è arrivata nel nostro paese lo scorso anno insieme al centravanti della Juventus e della nazionale portoghese. La Rodriguez ha vestito i panni della co-conduttrice, affiancando il conduttore e Alketa Vejsiu. La modella è stata protagonista di numerosi siparietti con il direttore artistico: Ama si è presentato sul palco con una casacca che davanti aveva i colori della Juventus, dietro invece quelli dell’Inter con la scritta “Lukaku” (attaccante nerazzurro). In seguito, per farsi perdonare, il conduttore del Festival di Sanremo ha regalato un gagliardetto alla co-conduttrice, ma questa si è vendicata e gli ha regalato un gagliardetto della Juventus. Il direttore artistico ha portato il regalo a Cristiano Ronaldo, presente in prima fila all’Ariston, e il calciatore gli ha regalato la sua maglia.

Un siparietto simpatico accompagnato dalle parole del conduttore di Sanremo: “Cristiano Ronaldo appartiene al calcio“, sottolineando come di fronte alla classe del fenomeno portoghese non esiste tifo.