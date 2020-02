Sanremo, Stefano De Martino dice la sua: chi sono i suoi cantanti preferiti

Sanremo 2020, dopo Belen anche il marito Stefano De Martino dice la sua sul Festival: chi sono i suoi cantanti preferiti in gara

Questa 70 esima edizione del Festival di Sanremo sta riscuotendo un enorme successo e sono tantissimi i vip che lo stanno seguendo anche da casa e attraverso i loro profili social ufficiali. Ora che anche la seconda puntata è giunta al termine e ci accingiamo alla messa in onda della terza, tutte le canzoni dei 24 big in gara sono state svelate e, ovviamente, iniziano già a delinearsi le prime preferenze. con le classifiche Spotify e YouTube. Tra gli artisti che stanno seguendo con passione il Festival, c’è la famiglia Rodriguez, che ieri sera ha seguito al completo la competizione. Belen, Stefano, mamma Veronica, papà Gustavo, Jeremias, Cecilia , Ignazio e ovviamente il piccolo Santi. Tutti incollati allo schermo per seguire questa competizione musicale condotta da Amadeus per la prima volta. Ovviamente anche la famiglia Rodriguez ha espresso pareri e preferenze per le canzoni in gara quest’anno. Belen in particolare pare sia stata colpita da una canzone tra tutte, che parla di nobili sentimenti… scopriamone qualcosa in più…

Sanremo 2020, dopo Belen anche Stefano De Martino dice la sua sul Festival: chi sono i suoi cantanti preferiti

Ieri sera tutti riuniti a casa Rodriguez – De Martino per commentare questo nuovo appuntamento di Sanremo. Durante la competizione canora ogni membro della famiglia ha commentato secondo il proprio gusto. In particolare Belen, si è fatta conquistare dalla dolcissima canzone di Gabbani ‘Viceversa’. La canzone infatti tratta una bellissima storia d’amore, in cui probabilmente la showgirl si è immedesimata. Di diversa avvisaglia è stato invece il marito Stefano De Martino, che poco fa attraverso una Instgram Stories ha mostrato quelle che sono le sue canzoni preferite.

Si tratta delle canzoni di: Diodato ‘Fai Rumore’, Elodie ‘Andromeda’, Enrico Nigiotti ‘Baciami Ancora’ e Raphael Gualazzi ‘Carioca’.