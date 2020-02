Sanremo 2020, retroscena clamoroso: Fiorello minaccia di abbandonare il Festival. Ecco cos’è successo dietro le quinte proprio nelle ultime ore

Sanremo 2020, non mancano polemiche e momenti di confusione. No, non parliamo di quello che succede sul palco dell’Ariston. Bensì, di qualche momento concitato che si è consumato dietro le quinte. Il Festival di Sanremo, malgrado ritardi e scalette interminabili che Amadeus fa fatica a gestire, sta andando a gonfie vele: lo dimostrano i dati degli ascolti Auditel che sono pervenuti proprio nelle ultime ore. Come sappiamo, c’è stato uno screzio tra Tiziano Ferro e Fiorello. Il cantante avrebbe ‘invitato’ Fiorello a finire prima i suoi interventi, in modo da non far slittare clamorosamente le sue esibizioni. “Statte zitto”: un messaggio che non è andato giù al co-conduttore di Amadeus. Ecco, proprio su questa vicenda è spuntato fuori un retroscena clamoroso, raccontato dal Corriere della Sera. E’ successo tutto molto velocemente.

Sanremo 2020: Fiorello vuole abbandonare il Festival a causa dell’attacco di Tiziano Ferro

Un retroscena shock quello raccontato dalle pagine del Corriere della Sera: Fiorello vuole lasciare il Festival di Sanremo quando viene a sapere dell’attacco con cui gli si è scagliato contro Tiziano Ferro. Dietro le quinte, stando a quanto riporta il quotidiano, sarebbe accaduto di tutto. Si legge di un durissimo sfogo da parte di Fiorello che ad un certo punto avrebbe addirittura minacciato di lasciare questo Festival perché dice di sentirsi criticato nonostante stia dando tutto. Interviene, inevitabilmente, Amadeus su quanto sta accadendo. Il conduttore ha dimostrato di saper gestire benissimo inconvenienti simili, dicendo a tutti: “Lancerei l’hashtag Fiorello parla quanto vuoi”. Dopo, sono arrivate anche le scuse di Tiziano Ferro a Fiorello. Così, pare che gli animi si siano placati. Insomma, non dev’essere stato facile per Amadeus conciliare il tutto. Sull’episodio si è espresso anche il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta: “Senza Fiorello diventiamo tutti orfani a qualsiasi età. Lanciamo l’hashtag Fiorello per sempre a Sanremo”.

Dobbiamo aspettarci ancora tensioni?

A quanto pare, l’allarme è rientrato. Tiziano Ferro ha fatto trovare un biglietto di scuse nel camerino dello showman in cui ha spiegato il perché della sua ‘uscita’. Questa sera, 7 febbraio, come previsto, Fiorello tornerà a Sanremo dopo l’assenza programmata di ieri. Dobbiamo aspettarci ancora qualche scaramuccia? Al momento, pare che la situazione sia di nuovo sotto controllo. Il quotidiano ha spiegato anche che ci sono state ‘mediazioni’ dietro le quinte… insomma, staremo a vedere! Non ci resta che seguire il Festival di Sanremo fino alla fine per scoprire cosa succederà.