Georgina Rodriguez ha deciso di devolvere il suo cachet di Sanremo 2020 in beneficenza: il gesto speciale della compagna di Cristiano Ronaldo.

La terza serata di Sanremo 2020, andata in scena ieri 6 febbraio, ha visto sul palco la compagna di Cristiano Ronaldo al fianco di Amadeus. Georgina Rodriguez ha incantato il pubblico Rai con la sua bellezza: gli abiti scelti dalla spagnola hanno messo in risalto il suo fisico scolpito, a colpire tutti anche un dettaglio del suo look. La modella ha indossato una meravigliosa collana: un collier di Pasquale Bruni con fiori in oro bianco e giallo ricoperti di diamanti. Georgina ha inoltre ballato un sensuale tango sul palco dell’Ariston: il suo compagno, calciatore della Juventus, è rimasto a bocca aperta. La spagnola si è aggiudicata anche il titolo di ‘campionessa di solidarietà’: ha deciso di donare il suo cachet in beneficenza. Ecco a chi devolverà il suo guadagno.

Sanremo 2020, gesto speciale di Georgina Rodriguez: a chi donerà il suo cachet

Il quotidiano La Repubblica fa sapere che lo staff di Georgina Rodriguez ha preso contatti con l’ospedale dei bambini di Torino, il Regina Margherita, per donare il cachet della sua partecipazione alla terza serata di Sanremo 2020 ieri sera 6 febbraio. La cifra non è stata resa pubblica ma si parla di un compenso di oltre 140 mila euro: questa somma ingente di denaro sarà preziosa per interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture e dei reparti dell’ospedale infantile.

La compagna del campione Cristiano Ronaldo già nel Natale del 2018 aveva acquistato tutti gli addobbi natalizi nel negozio dell’Associazione Adisco: è arrivato con Sanremo 2020 un altro gesto speciale. Come la compagna del calciatore, anche Rula Jebreal ha donato metà del suo cachet a Nadia Murad, 21enne resa schiava a Mosul dai militanti dell’ISIS, che hanno ucciso sei dei suoi fratelli. Alla lista si aggiunge anche Tiziano Ferro che ha scelto di devolvere in beneficenza il compenso frutto della sua partecipazione in tutte le serate del Festival a cinque associazioni: Avis, Lilt, Centro Donna Lilith, Associazione Valentina Onlus e Associazione Chance for Dogs.