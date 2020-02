Fiorello torna sulla ‘lite’ con Tiziano Ferro: “Vi spiego com’è andata”

Fiorello, in conferenza stampa, è tornato sulla ‘lite’ avuta con Tiziano Ferro: “Vi spiego com’è andata e cosa ci siamo detti”

La settantesima edizione del Festival di Sanremo è giunta quasi al termine. Questa sera sul palco dell’Ariston sarà proclamato il vincitore della manifestazione canora. È stata un’edizione vincente, gli ascolti hanno premiato la Rai e il direttore artistico Amadeus. Questa sera la media del numero dei telespettatori potrebbe tornare sopra i dieci milioni e lo share arrivare addirittura al 55%. Amadeus ha la maggioranza assoluta e la concorrenza (oltre che annullarsi) è stata letteralmente sbaragliata. È stata anche l’edizione delle critiche, prima e dopo il Festival, delle polemiche e dei colpi di scena. Ultimo quello della squalifica di Bugo e Morgan, avvenuto durante la quarta serata. Tra la seconda e la terza serata, invece, c’è stato il ‘diverbio social’ tra Fiorello e Tiziano Ferro. I due, dopo alcune ore di gelo che hanno fatto tremare i telespettatori di Rai Uno, hanno fatto definitivamente pace ieri sera sul palco dell’Ariston con uno splendido bacio a stampo.

Fiorello torna sulla ‘lite’ con Tiziano Ferro

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’ultima serata del Festival di Sanremo. In sala stampa erano presenti il direttore artistico e conduttore Amadeus, l’amico del conduttore Rosario Fiorello e due delle tre co-conduttrici di questa sera, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. Lo showman è tornato sullo ‘screzio’ avuto con Ferro per mettere la parola fine una volta per tutte. Rosario ha raccontato di aver chiamato una giornalista (Selvaggia Lucarelli) e di aver avuto una chiacchierata informale. Tra le varie cose dette alla giornalista, vi era anche quella, poi apparsa sul giornale e su tutti i siti web, sul cantante. Rosario, infuriato, ha chiamato di nuovo la giornalista, ma ormai era troppo tardi. Il comico poi ha aggiunto: “Io da giornalista non avrei scritto un articolo sul contenuto di una telefonata o almeno avrei chiesto il consenso alla persona interessata“. Da quell’articolo, però, è sorto un vero e proprio caso, risolto ieri sera sul palco dell’Ariston dai due diretti interessati. Rosario e Tiziano si sono stretti in un caloroso abbraccio e poi è scattato anche il bacio a stampo. Ferro, ironicamente, ha aggiunto: “Domani Victor mi chiederà il divorzio” e Rosario ha salutato in diretta il suo compagno. La reazione di Victor in effetti è arrivata: “Questo è il mio uomo. Giù le mani!“, ovviamente in modo ironico.

Ferro si esibirà questa sera per l’ultima volta sul palco dell’Ariston di Sanremo, cantando un medley dei suoi brani più belli e famosi.