Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, Guendalina Tavassi ha indossato un abito da una scollatura vertiginosa: sotto nulla, ma spunta il tatuaggio lì.

È stata una delle protagoniste indiscusse della puntata di ieri, venerdì 7 Febbraio, di Pomeriggio Cinque, Guendalina Tavassi. Barbara D’Urso, come è solita fare, dopo aver dedicato ampio tempo del suo show a fatti di cronaca, si è interessata di un’altra realtà della nostra società: i vegani. È proprio per questo motivo che, insieme a Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, la padrona di casa ha chiamato in causa l’ex concorrente del Grande Fratello. Seppure in collegamento da Roma, la bellissima Tavassi ha lasciato tutti senza parole. Non soltanto per l’acceso scambio di opinioni con Daniela Martani, ma anche per la sua bellezza. Per la puntata di ieri, Guendalina ha indossato un delizioso vestito da una scollatura davvero vertiginosa. La si vede chiaramente da una delle ultime immagini condivise sul suo canale social ufficiale. Ecco tutti i dettagli.

Guendalina Tavassi, scollatura vertiginosa: il tatuaggio è proprio lì

Sul suo canale social ufficiale, Guendalina Tavassi è sempre molto attiva. Ed, infatti, non perde mai occasione di poter condividere con i suoi followers tutto ciò che la riguarda. Non soltanto sponsorizzazioni e divertentissimi siparietti con suo marito Umberto, ma delle fotografie davvero pazzesche. L’ultima, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, reduce da una puntata abbastanza movimentata di Pomeriggio Cinque, l’ex concorrente del Grande Fratello si è immortalata in un selfie davvero da urlo. Per l’appuntamento di ieri dello show di Barbara D’Urso, Guendalina ha indossato un fantastico abito da una scollatura davvero vertiginosa. Lo si vede chiaramente dall’immagine riproposta su Instagram. Ma non è finita qui. Perché a catturare l’attenzione è un ‘particolare’ dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Diamoci uno sguardo più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere, Guendalina, al di sotto del suo incantevole vestito, non indossa alcun tipo di biancheria intima. È proprio per questo motivo che non si può affatto a meno di notare quel piccolo cuoricino che spunta al centro del suo Lato A. Voi ci avevate fatto caso?