Domenica In, gaffe clamorosa di Mara Venier in diretta: “Come si chiama?”

Mara Venier, durante la puntata di Domenica In dall’Ariston, ha fatto una gaffe clamorosa: “Come si chiama?”, ecco a chi si riferiva

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier. La puntata è andata in onda dal teatro Ariston di Sanremo, come avviene ogni anno dopo la fine della manifestazione canora. Sul palco erano presenti, oltre ad alcuni giornalisti, anche molti ospiti: da Alberto Matano a Mara Maionchi, fino a Selvaggia Lucarelli e Francesco Facchinetti. La Venier ha intervistato tutti i cantanti della settantesima edizione del Festival di Sanremo, compreso Bugo. L’ex partner di Morgan ha aperto la puntata, cercando di chiarire quanto accaduto con Marco Castoldi.

Domenica In, la clamorosa gaffe di Mara Venier

Bugo è stato il primo ospite della puntata odierna di Domenica In. Il cantante ha raccontato la sua verità riguardo alla lite avuta con Morgan e si è esibito (a cappella) con il brano “Sincero“. Subito dopo è arrivato il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, che ha ringraziato il pubblico per i meravigliosi ascolti e si è congratulato con il direttore artistico e conduttore Amadeus. Il direttore, poi, ha lanciato un invito alla padrone di casa: “Non hai mai pensato di condurre Sanremo?“, ma la conduttrice ha declinato l’invito: “No, io sto bene seduta in prima fila“. Dopo il direttore Coletta, è arrivato il vincitore del Festival di Sanremo 2020, Diodato. La Venier si è resa protagonista di una clamorosa gaffe, perchè, nell’annunciare il vincitore della manifestazione canora, ha esclamato: “Come si chiama?“.

Probabilmente sarà stata una piccola dimenticanza da parte della Venier, anche perchè la conduttrice conosce bene Diodato. La veneziana, infatti, ha accolto il vincitore del Festival con un caloroso abbraccio e poi ha esclamato: “Cosa ti avevo detto?” e l’artista ha risposto “Mi hai portato molta fortuna. Mi ha detto che la mia canzone le piaceva molto“.