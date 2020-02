Elettra Lamborghini protagonista di un incidente ‘bollente’ durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2020: ecco cos’è successo sul palco dell’Ariston

Elettra Lamborghini è stata una delle big in gara al Festival di Sanremo 2020. L’artista si è presentata con il brano “Musica (e il resto scompare)”. La canzone, nonostante sia molto ascoltata sulle piattaforme di streaming, all’Ariston non ha riscosso moltissimo successo. Elettra, infatti, non è riuscita a raggiungere la top ten. Il risultato ottenuto, però, non svilirà l’intera esperienza vissuta nella città dei fiori: per Elettra è stata una prima volta veramente da urlo. La Lamborghini adesso porterà il brano in giro per l’Italia e per il mondo.

Elettra Lamborghini, incidente ‘bollente’ all’Ariston

Durante le serate del Festival di Sanremo 2020, non sono passati inosservati gli outfit della Lamborghini. La cantante si è presentata sempre con dei vestiti molto attillati, che mettevano in mostra tutte le sue splendide forme. L’artista ha indossato un colore diverso per tutte le serate: dal bianco all’argento, fino al rosa e al blu, indossato in occasione della serata finale. La Lamborghini ieri sera è stata protagonista anche di un incidente ‘bollente’ sul palco dell’Ariston di Sanremo. La cantante infatti, sempre molto energica ed esuberante, ha perso il controllo della situazione e il vestito ad un certo punto ha mostrato una parte del suo seno. La cantante, però, si è subito accorta dell’accaduto ed ha velocemente coperto tutto. Il momento, però, è stato prontamente ripreso dagli utenti del web, che come sappiamo sono sempre vigili, e il video è diventato in breve tempo virale sul web. Siamo sicuri però che la rampolla della famiglia Lamborghini la prenderà con un sorriso.

La Lamborghini è stata protagonista di numerosi meme prodotti dagli utenti del web. Elettra regala sempre perle e anche al Festival di Sanremo 2020 non ha assolutamente rovinato le attese.