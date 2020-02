Grande Fratello Vip, scoppia la prima lite tra Pago e Serena: “Se vuoi me ne vado”; ecco cosa è successo.

Colpi di scena a raffica, in questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha messo su un cast davvero interessante. Tantissime le storie che appassionano i telespettatori, ma, tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione, ci sono senza dubbio Pago e Serena. Il cantante e la Enardu si sono riconciliati proprio nella Casa più spiata della tv, dopo la burrascosa esperienza a Temptation Island Vip, dalla quale erano usciti separati. Al GF Vip, invece, Pago e Serena si sono mostrati più uniti che mai, desiderosi di recuperare il tempo perduto. Questo almeno fino a qualche ora fa. Si, perché proprio poco fa c’è stata la prima lite della coppia nella Casa del Grande Fratello Vip. In quella che sembrava una semplice chiacchierata sul divano si è trasformata in una vera discussione, al termine della quale Serena si è chiusa in bagno, in lacrime. Le incomprensioni tra i due sembrano essere ancora tante. Ecco cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, scoppia la prima lite tra Pago e Serena: “Non posso pagare per tutta la vita”

Arriva la prima crisi per Pago e Serena all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La coppia, che si è ritrovato proprio nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini, ha dovuto affrontare il primo momento di tensione da quando Serena è diventata una concorrente ufficiale del programma. Il motivo della lite non è ben chiaro: se Serena si lamenta di alcuni modi di Pago, a quest’ultimo non è piaciuto che, in un momento di sconforto, la Enardu abbia preferito stare da sola e non con lui. “Se tu mi dici delle cose io non sono obbligata a farle, ogni tanto hai la presunzione di farmi degli appunti su cose che tu faresti in maniera diversa”, sottolinea Serena, che sostiene che a Pago non piacciano le stesse persone che piacciono alla sua fidanzata. “Vedo le tue scenate, come quando hai visto le persone chi ho votato e non ti sono piaciute”: la Enardu si riferisce a quando in casa hanno dovuto scegliere il preferito. Ma Pago non è d’accordo con la sua fidanzata e replica: “Ti tieni quello che dico, non è per forza riferito a una cosa tua. Io ti dico di fare qualcosa? Se mi dà fastidio una cosa la faccio vedere“. Il cantante rivela di essersi infastidito perché, in un momento di sconforto, Serena ha preferito stare da sola. “Perché non me l’hai chiesto?”,chiede Serena. “Perché stavi piangendo”. Le incomprensioni tra i due sembrano essere ancora tante, e Serena a un certo punto non trattiene le lacrime: “Per me è impossibile pensare che non mi credi!”. “Io ti credo, ma per me è possibile tutto, tutto. Non è scontato quello che sto facendo io”, replica Pago. È a questo punto che Serena si alza e corre in bagno, piangendo: “Se vuoi che me ne vado dimmelo, se hai bisogno di più tempo. Non è che devo pagare tutta la vita.”

Pago rincorre Serena, ma tra i due sembra difficile trovare un punto d’incontro. Come si evolverà la situazione? La coppia riuscirà a risolvere le incomprensioni?Non ci resta che attendere le prossime news, direttamente dalla Casa più spiata della tv!