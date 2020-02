Sanremo 2020, Sky spoilera la vittoria di Diodato: arrivano le scuse ufficiali

Sanremo 2020, Sky spoilera la vittoria di Diodato prima dell’annuncio in diretta su Rai Uno: arrivano le scuse ufficiali.

Un finale inatteso, quello della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Fiorello lo ha detto più volte sul palco dell’Ariston: “Può succedere di tutto”. E, infatti, è successo qualcosa di davvero incredibile: Sky Tg24 ha annunciato il nome del vincitore, Diodato, con circa mezzo’ora di anticipo rispetto alla diretta di Rai Uno. Uno spoiler che non è passato inosservato: sui social e sul web non si è parlato di altro. E, mentre Amadeus proseguiva con la trasmissione, in attesa di comunicare il verdetto, sui social erano già tutti a conoscenza del finale. Un episodio davvero incredibile, per il quale sono arrivate le scuse ufficiali di Sky. Ecco le parole del comunicato.

Sanremo 2020, Sky spoilera la vittoria di Diodato: le scuse ufficiali, “pubblicata per errore”

Sky si scusa ufficialmente per aver anticipato, per sbaglio, il nome del vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Un episodio davvero clamoroso, che non si era mai verificato prima d’ora. Quando alla fine del Festival mancava ancora un bel po’, su Sky Tg 24 è apparsa un’ultima ora, con tanto di spoiler: “Sanremo 2020, vince Diodato”. Sul web, inevitabilmente, si è scatenata una vera e propria bufera. Sky ha deciso di scusarsi pubblicamente con una nota ufficiale. Ecco il contenuto: “La direzione di Sky Tg 24 chiarisce che per errore è stata pubblicata sul ticker un’ultim’ora sul vincitore di Sanremo, nonostante non fosse arrivata nessuna notizia in tal senso ai giornalisti della testata”. Un errore tecnico, insomma. Nel comunicato, si legge che al momento dell’annuncio della terna dei finalisti, il ticker era stato programmato con i nomi di tutte e tre i possibili vincitori. “Per errore è stata pubblicata la stringa col nome di Diodato. Non appena è stato segnalato l’accaduto, l’ultim’ora è stata cancellata”.

Un episodio davvero clamoroso, destinato a far discutere ancora. Anche Alessio Viola, conduttore di Sky Tg 24 si è unito alle scuse: “Ci scusiamo con tutti.Alle scuse della direzione unisco le mie. Mi dispiace da morire”.