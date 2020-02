Sanremo 2020, Diodato è il vincitore: la sua ex fidanzata Levante reagisce così; ecco cosa è accaduto ieri sera.

Si è conclusa ieri la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione più che fortunata: ascolti da record dalla prima all’ultima serata della kermesse canore più famosa del nostro Paese. Ieri sera, erano in 11 milioni a seguire la finalissima di Sanremo 2020, in cui a trionfare è stato Diodato. La sua Fai Rumore è stata la canzone più votata del Festival, sommando i voti della giuria demoscopica, della sala stampa e del televoto. Un’emozione speciale per il cantante, che aveva già partecipato a Sanremo l’anno scorso col brano Adesso. Ma come avrà reagito la sua ex fidanzata Levante alla notizia della sua vittoria? Ebbene, la cantante ha espresso tutta la sua gioia per il primo posto del suo ex. Anche sui social. Scopriamo cosa è successo.

“Sono estremamente felice del primo posto di Antonio, se lo merita da tanto tempo e quindi oggi festeggeremo anche per lui“. Con queste parole, intervistata da Radio Italia, Levante commenta la vittoria a Sanremo 2020 di Diodato, suo ex fidanzato. I due, nonostante la rottura, sembrano essere rimasti in ottimi rapporti. E, sui social, c’è chi sogna il ritorno di fiamma, ipotizzando che il brano vincitore di Sanremo sia dedicato proprio alle ex Levante. Che, ieri sera, non ha nascosto il suo entusiasmo per la vittoria di Diodato. Nelle sue Instagram Stories, la cantante ha postate le immagini della proclamazione del vincitore di Sanremo 2020, con tanto di complimenti e tag per il suo ex. Ecco uno screen:

“Bravo Antonio”, scrive Levante. E, dopo l’annuncio di Amadeus, applausi e urla di gioia riempiono le stories della cantante. Insomma, una reazione davvero bella da vedere. E voi, siete soddisfatti della classifica finale del Festival di Sanremo 2020?