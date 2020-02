L’amica geniale 2, anticipazioni seconda puntata: un matrimonio inaspettato

Nella seconda puntata de “L’amica geniale 2” ci sarà un matrimonio inaspettato: ecco le anticipazioni della prossima puntata in onda lunedì su Rai Uno

La seconda stagione de “L’amica geniale” è ufficialmente iniziata. La serie tv è diretta da Saverio Costanzo, figlio del giornalista e conduttore televisivo, ed è tratta dal romanzo di Elena Ferrante. La prima stagione ha avuto un successo enorme, tanto che la Rai ha deciso di lavorare subito alla seconda stagione. Le protagoniste sono sempre Elena Greco (Margherita Mazzucco) e Lila Cerullo (Gaia Girace). Le due ragazze sono le protagoniste assolute della serie televisiva, ma le loro storie si intrecciano con quelle di altri personaggi, come Nino Sarratore, la famiglia Carracci e la famiglia Solara.

L’amica geniale 2, anticipazioni seconda puntata

Questa sera è andata in onda la prima puntata della serie tv, tratta dal libro “Storia del nuovo cognome“. Il matrimonio di Lila ha segnato uno spartiacque tra la vita precedente e la nuova vita delle due protagoniste. Elena sta continuando gli studi, anche se la testa sembra altrove. Lila, invece, sta affrontando la difficile vita matrimoniale. Il rapporto con il marito non è idilliaco e addirittura durante la prima notte di nozze ha subito una violenza fisica. La ragazza non riesce ad uscire incinta e per questo motivo la famiglia decide di mandarla in vacanza ad Ischia insieme ad Elena. Con loro c’è anche Nino Sarratore, figlio di Donato e pensiero fisso di Elena. La ragazza nel frattempo si è lasciata con Antonio e aspetta solo di cadere tra le braccia del Sarratore. Egli, però, prova un’attrazione anche per Lila e diventerà l’ago della bilancia tra le due amiche. Nella prossima puntata, la foto di Lila vestita da sposa sarà messa nella vetrina del nuovo negozio di scarpe aperto dai Carracci e dai Solara. Lila, invece, inizierà a lavorare nella salumeria di famiglia e continuerà ad avere un rapporto burrascoso con il marito. L’evento inatteso, però, sarà il matrimonio di Rino, fratello di Lila, e Pinuccia. I due giovani hanno consumato il loro amore proprio tra le mura di casa Carracci e la ragazza è rimasta incinta. La coppia, dunque, deciderà di sposarsi in fretta e presto accoglieranno anche il nuovo arrivato.

Chi, invece, non riesce a rimanere incinta è Lila, che andrà in vacanza ad Ischia insieme alla cognata e ad Elena. Sull’isola, ovviamente, ci sarà anche Nino Sarratore. La puntata andrà in onda lunedì in prima serata su Rai Uno.