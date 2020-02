Amici 19 anticipazioni, nuova eliminazione a sorpresa: di chi si tratta

Secondo le anticipazioni apparse sul web, ci sarebbe stata una nuova eliminazione nella scuola di Amici 19: ecco di chi si tratta

Prosegue la corsa verso il serale nella scuola di Amici 19. Alcuni allievi hanno già ricevuto la maglia per il serale, altri invece dovranno sostenere un esame di sbarramento. Nel frattempo, però, ci sono anche le eliminazioni, che di recente hanno colto di sorpresa Devil Angelo, uno dei cantanti favoriti per accedere al tanto agognato serale. I professori, però, hanno ritenuto che il cantante non avesse le carte in regola per staccare il pass valevole per il serale. Devil Angelo non sarà né il primo né l’ultimo a dover abbandonare la scuola, le eliminazioni andranno avanti fino all’inizio del serale.

Amici 19 anticipazioni: un’eliminazione a sorpresa

Il serale del talent show di Maria De Filippi si avvicina, sei allievi hanno già staccato il pass: si tratta di Nyv, Giulia e Gaia (categoria canto), Valentin, Nicolai e Javier (categoria ballo). Sono rimasti a disposizione pochi posti e solo gli allievi maggiormente meritevoli riusciranno ad accedere al tanto agognato serale. Le eliminazioni procedono e di recente pare che ce ne sia stata un’altra a sorpresa. Come riporta la pagina “AmiciNews“, infatti, pare che l’allieva Francesca Sarasso sia stata eliminata dopo la scorsa registrazione del talent show. Alcuni allievi della scuola, infatti, pare siano stati chiamati in studio e abbiano sostenuto il temutissimo esame. Francesca dovrebbe non essere riuscita a superarlo e alcuni l’hanno vista con le valige pronta a ritornare a casa.

A confermarlo il daytime andato in onda oggi pomeriggio su Real Time. Shade, ospite della puntata, ha incontrato gli allievi della scuola di Maria De Filippi e tra questi non vi era Francesca. L’indiscrezione dunque sembrerebbe confermata. Per esserne certi, però, dobbiamo attendere la prossima puntata del pomeridiano del talent show.