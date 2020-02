Amici, Alessandra Celentano in sala prove con Javier. Mentre va via il gesto che non poteva passare inosservato: “Lo sai che non lo faccio con nessuno”

Nella puntata di oggi di Amici, la maestra Celentano ha avuto un confronto con Javier, il ballerino che negli ultimi giorni è stato subissato da polemiche per alcune esternazioni sul programma che proprio non sono andate giù. La Celentano è molto ammirata dal ballerino. Ha ripetuto più volte, nel corso della trasmissione, che gli piace molto dal punto di vista artistico perché riesce a mettere sul palco tutte le doti che un buon ballerino deve avere. Oggi, inoltre, si è anche verificato un episodio abbastanza singolare in sala prove. Di cosa stiamo parlando? Con calma, vediamo prima cos’è successo durante la lezione e quali sono le parole che la maestra Celentano ha riservato a Javier.

Amici, Alessandra Celentano a Javier: “Questo non lo faccio mai”

Ma che bella maglia verde che abbiamo! Bravo, sono molto felice”: così esordisce la Celentano appena lo vede in sala prove. Poi, nel guardarlo danzare, ammette: “Hai dimostrato la tua grande versatilità, che non ce l’hanno tutti i ballerini. Tutti possono fare tutto, ma fare di tutto e molto bene non è da tutti”.

Alessandra Celentano non dimentica quell’errore comportamentale del ragazzo che inveì contro la scuola di Amici pronunciando parole non molto carine: “Sei giovane è vero, puoi sbagliare. L’importante è capire e recuperare, di questo sono molto felice. E vedo che continui a farlo, ti prego continua a farlo”. Ecco che, a questo punto, arriva il momento in cui la Celentano ha salutato Javier con dei baci sulla guancia: “Sai che io non bacio mai nessuno”. In effetti, è così. Tuttavia, come sottolineano spesso in trasmissione anche gli altri professori, Alessandra Celentano ha preso molto a cuore il ragazzo.