Giovanni Conversano choc su Serena Enardu: “Mi ha tradito, ne ho le prove”, l’ex calciatore è un fiume in piena a ne ha anche per Pago, ecco le sue rivelazioni in esclusiva a Sologossip.

E’ stato uno dei protagonisti più amati della storia di Uomini e Donne, e il suo amore con Serena Enardu ha fatto sognare migliaia di fan del dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Giovanni Conversano, imprenditore leccese oggi quarantenne, noto al grande pubblico per aver partecipato al reality ‘Campioni, il sogno’ (in passato vanta una carriera da calciatore stroncata da un infortunio) e per aver poi preso parte a Uomini e Donne. Proprio nel programma di Canale 5 nel 2007 incontra Serena, la corteggia, ma lei non si fida di lui e decide di abbandonare il trono. Subito dopo è Giovanni il nuovo tronista, ma nessuna delle corteggiatrici sembra interessargli, fino al giorno in cui Serena torna in studio per ‘riprenderselo’. Il video del loro incontro è tra i più visti della storia del dating show. Da lì comincia la loro relazione, che si chiude nel 2009, quando Serena annuncia un presunto tradimento da parte di lui.

Oggi lei è nella casa del Grande Fratello Vip per tentare di riconquistare Pago dopo Temptation Island Vip, mentre Giovanni è felicemente fidanzato da 10 anni con la bellissima Giada Pezzaioli, da cui ha avuto il piccolo Enea. Conversano in questi mesi ha commentato i comportamenti della sua ex in tv e sui social e oggi, in esclusiva ai microfoni di Sologossip, ha fatto alcune rivelazioni choc sulla sua storia con Serena, esprimendosi come sempre senza peli sulla lingua: ecco le sue parole.

Giovanni Conversano, intervista esclusiva a Sologossip: “Serena Enardu mi ha tradito”

Ciao Giovanni, come mai sei tornato a parlare di Serena dopo tutti questi anni?

” In tutti questi anni si è diffusa l’idea comune che la storia tra me e Serena sia finita per il mio presunto tradimento con Pamela Compagnucci e io non ho mai detto niente, forse sbagliando. Ho sempre evitato di parlare e dire che lei in realtà non è quella che sembra, perché da uomo ho preferito lasciar correre. Lei, al contrario, ha sempre commentato la mia vita, il mio lavoro, il mio rapporto con Giada (Pezzaioli ndr), dicendo cose anche pesanti, come quella che io andavo dalla D’Urso per poter comprare i pannolini a mio figlio. Cosa che, tra l’altro, non esiste, visto che io ad oggi ho un lavoro e dirigo 4 aziende. Poi, alla luce dei suoi comportamenti a Temptation Island Vip, ho deciso di fare chiarezza e far capire a tutti che questa immagine di ‘vittima’ non le si addice, perché le cose tra noi non sono andate esattamente come lei ha sempre raccontato.”

In questi mesi hai più volte definito Serena una persona alla disperata ricerca di visibilità…

“Ho un dossier di 200 pagine su cose che ha fatto quando stava con me. Basti pensare che io ho saputo che lei mi aveva lasciato dalla giornalista Tiziana Cialdea, a cui ha venduto l’esclusiva senza dirmi nulla. Lei parla sempre con i giornalisti. Avevo già cominciato ad acquisire informazioni su di lei e sulla sua vera personalità, ma non avevo la conferma. Quando mi ha chiamato la giornalista mi si è chiuso il cerchio.Lei si è creata un recinto per uscire bene dalla situazione perché conosce bene i meccanismi televisivi e li ha sfruttati al meglio, ma poi col tempo la verità viene a galla. Quando me la sono tolta di torno ho ringraziato il cielo.”

Qual è la verità? Tu hai detto che per lei un uomo ‘basta che respiri’. Queste parole hanno fatto pensare a molti che lei ti abbia tradito, è così?

“Probabilmente questa è la sensazione giusta. Io so di un suo tradimento mentre io ero a una serata, ne ho le prove. Non prove presunte, come quelle che aveva lei su di me, prove certe. Ci sono persone che mi hanno mandato gli audio. Quando dico che ho un dossier su di lei è perché ci sono tante cose che so. Io ero nell’ambiente dei calciatori e lì giravano tante voci su di lei, ma io le prendevo con le pinze, perché non avevo certezze. Una volta abbiamo anche avuto una lite in aeroporto mentre andavamo a Catania perché mi ero accorto di una situazione sul suo cellulare. Ho le prove anche di altre cose. Io non ero un santo, ma lei si è svelata per quella che è a Temptation Island. E’ quella la persona che conoscevo, anzi con gli anni è pure peggiorata.”

Lei ora è al Grande Fratello Vip come concorrente. Ti piacerebbe entrare nella casa e avere un confronto con lei? Cosa le diresti?

“Certo, io le ho chiesto un confronto già da Barbara D’urso, che insieme a Maria De Filippi è la conduttrice che stimo di più in assoluto, ma lei non è venuta. Avrei voluto portare il mio dossier, chiamare le persone e parlare, ma lei non è venuta. Poi la gente mi manda cose che lei starebbe dicendo su di me nella casa. Ho un audio di lei che parla con Pago e dice ‘quel cogl***e che mette le creme sugli occhi’, riferendosi a me. Sto aspettando l’occasione di spiegarle bene come funziona, perché io le creme le produco e le distribuisco nel mondo, sono mie. Non come lei, che fa solo sponsorizzazioni tutto il giorno. So che stasera incontrerà Miriana Trevisan nella casa (la diretta interessata ha poi annunciato su Instagram che l’incontro non ci sarà, ndr), ma lei sarà sicuramente più ‘leggera’ rispetto a me, ecco perché gli autori preferiscono la Trevisan a Conversano, perché Giovanni parlerebbe di cose che conosce, di dati di fatto. Io comunque ho detto che deve venire dalla D’Urso se vuole parlare. Se deve dire qualcosa, la tira fuori lì. Io sicuramente ho da dire tanto, ma tanto tanto, la gente mi ha mandato anche cose ‘strane’ che riguardano gli anni in cui stava con Pago, ma qui io non entro nel merito, non sono fatti miei.”

Giovanni su Pago: “E’ l’ultima spiaggia per Serena, non so se ci è o ci fa”

Cosa diresti invece a Pago se avessi la possibilità di entrare nella casa?

“Pago per Serena è l’ultima spiaggia. Dopo di lui è game over. Non ha neanche quel ragazzo che aveva conosciuto a Temptation (Alessandro, ndr), perché anche lui ha capito subito che era meglio scaricarla. Io mi meraviglio di Pago, non so se ci è o ci fa. Preferirei scoprire che si sono messi d’accordo, piuttosto che sapere che lui accetta di essere trattato come uno zerbino, anche perché uno come lui non ne ha bisogno. Aldilà dei sentimenti, è un atto di sottomissione senza precedenti. Serena innamorata di lui? Assolutamente no. Se Pago non fosse andato al Grande Fratello Vip, non si sarebbero più visti, ne sono certo. Se non sono d’accordo, significa che Pago non sta bene e deve essere aiutato in maniera diversa. Io comunque a loro auguro tanta serenità e che possano ritrovare il sorriso.”

Ma quando Serena dice che l’hai tradita, dice il vero?

“Io non l’ho tradita. Qualcuno, credo la sorella, le ha detto che l’avevo tradita, solo perché avevo fatto una serata insieme a Pamela. Ma all’epoca facevo serate con tante donne famose, mica ogni volta tradivo Serena? E’ stato tutto un pretesto per togliermi dalle pa**e, facendomi passare per carnefice. Intanto oggi i fatti parlano: io ho un lavoro, lei non ce l’ha; io ho una famiglia, lei non ce l’ha; io ero quello che non voleva storie lunghe, e sto da 10 anni con Giada, che ha una dignità e dei valori che lei se li sogna. E nonostante tutte le cattiverie che ha detto sul mio conto, io non mi sono mai permesso di giudicarla come mamma, nonostante oggi ne avrei le competenze, visto che sono padre.”

Avresti motivo per giudicarla come madre?

“Non è che ho motivo, però potrei dire la mia. Visto che lei giudicava l’operato mio e di Giada, avrei dati di fatto, atteggiamenti e comportamenti da commentare, ma io non voglio giudicarla come madre. Preferisco mantenermi nell’ambito della sua condotta con gli uomini, non voglio mettere in mezzo suo figlio, che non c’entra nulla. Anche se lei lo ha fatto. Io voglio un confronto sul suo comportamento in amore, poi se dobbiamo parlare di altro non ho problemi. Possiamo parlare di mia mamma, che pure mi ha cresciuto da sola, di Giada, qualunque cosa. Io comunque il mio obiettivo l’ho raggiunto, che era quello di far capire alla gente che il problema non sono solo io. Quindi a me va bene anche così. Poi se mi chiamano, ci sono, non ho problemi. Io non sono uno che chiede di andare in tv, lo faccio come svago, perché un lavoro ce l’ho.”

Giada come vive tutto questo? Cosa pensa?

“Lei è fumantina, forte, quindi devo tenerla a bada! Giada è come mia madre, una cosa se la pensa la dice, quindi se parlasse lei sarebbe davvero molto dura, poi tra donne è diverso. La aggredirebbe su terreni dove la potrebbe asfaltare, creando poi polemiche inutili. Io per ora sto cercando di tenerla calma, ma non è facile. Lei ha una personalità incredibile, è riuscita anche a redimere me, cosa che non ha fatto mai nessuno prima. Paradossalmente, poi, nel mondo dello spettacolo sono io che la spingo e la sprono a partecipare alle cose, perché a lei non interessa.”

A proposito di Giada, come hai vissuto la sua risposta apparentemente ‘fredda’ alla tua proposta di matrimonio in diretta a Vieni da Me? Vi siete chiariti? Qualcuno ha pensato che lei non tenesse a te.

“Io non ho mai avuto dubbi sui suoi sentimenti per me, anche perché lei non è una che ingoia amaro, se pensa una cosa la dice. Ho capito la sua reazione, non si aspettava la proposta in quel momento e in quel modo. Per ora abbiamo messo da parte l’argomento, vedremo.”