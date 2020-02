Antonella Mosetti irresistibile su Instagram: la showgirl alza la maglia e apre i jeans, ma sotto non indossa niente, lo scatto è ‘bollente’ e si vede praticamente tutto.

Antonella Mosetti è stata una delle grandi protagoniste della prima edizione del Grande Fratello Vip, insieme a sua figlia Asia Nuccetelli. Le due, inizialmente in gioco come unico concorrente e poi divise dagli autori, hanno conquistato il pubblico con la loro simpatia e spontaneità, oltre che per la bellezza. Del resto la Mosetti si mostra sempre genuina e senza filtri anche sui social o quando va in tv come opinionista, perché dice sempre quello che pensa. Sempre molto attiva sui social, fa impazzire i fan con le sue foto da urlo, in cui mette in evidenza le sue forme esplosive e il suo corpo mozzafiato. Il suo profilo Instagram pullula di scatti davvero ‘bollenti’, come l’ultimo che ha pubblicato, in cui alza la maglia e apre i jeans, facendo vedere praticamente quasi tutto ai fan, visto che non indossa la biancheria intima: scopriamo insieme le immagini da capogiro.

Antonella Mosetti, lo scatto ‘bollente’ su Instagram: alza la maglia e apre i jeans, sotto niente…

Antonella Mosetti sa sempre come far impazzire i fan, che ogni giorno trovano sue nuove foto mozzafiato su Instagram. Nell’ultimo scatto apparso sul suo profilo, la Mosetti è davvero ‘esagerata’, perché mostra quasi tutto del suo corpo da urlo. Nel post in questione, infatti, la showgirl alza il suo top e mostra chiaramente che non indossa biancheria intima, per cui in primo pian ci sono le sue forme esplosive, praticamente incontenibili, che fanno letteralmente andare in delirio i suoi followers. Ma non è tutto.

Antonella apre anche i pantaloni e li abbassa leggermente, facendo ancor più volare la fantasia dei suoi ammiratori, anche se lo scatto lascia davvero poco spazio all’immaginazione…