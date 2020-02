Durante la puntata di ieri di Live, il fidanzato di Antonella Elia ha perso le staffe dopo la macchina della verità: scatta la lite con la D’Urso.

La puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso è stata, come al solito, davvero imperdibile. Non soltanto perché, dopo la squalifica al Festival di Sanremo 2020, Morgan è ritornato a parlare di quanto è accaduto all’Ariston. Raccontando, così, la sua versione dei fatti. Ma anche per la macchina della verità alla quale ha deciso di sottoporsi Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia. Come ricorderete, nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip, l’opinionista di Piero Chiambretti era stata informata di alcuni scatti, pubblicati dal settimanale Nuovo, che vedevano il suo compagno in compagnia della sua ex fidanzata Fiore Argento. È proprio per questo motivo che Piero, per chiarire il tutto, ha accettato di essere presente nello show di Barbara D’Urso. E sottoporsi alla macchina della verità. Ecco, però, cos’è successo subito dopo.

Il fidanzato di Antonella Elia perde le staffe a Live: è lite con la D’Urso

‘Hai mai tradito Antonella Elia?’, questa è la domanda alla quale Pietro Delle Piane ha risposto a Live-Non è la D’Urso e che, secondo la macchina della verità, è risultata falsa. ‘No’, risponde il fidanzato della gieffina. Ma, secondo il tecnico dello strumento, non è così. È proprio per questo motivo che immediata è stata la sua reazione. ‘Utilizzerete questo domani sul Grande Fratello, ho sbagliato io a venire’, inizia Pietro. E, poi, continua: ‘È una buffonata. È tutto manipolato ed Antonella lo sa’. Insomma, delle parole davvero molto dure del giovane fidanzato della Elia. Alle quali, com’è giusto che sia, la padrona di casa non ha potuto fare a meno di non rispondere. ‘Tutto manipolato vuol dire che o ho manipolato tutto io o ha manipolato tutto Denti’, queste le parole iniziali di Barbara D’Urso. Che, sull’incalzare delle accuse di Pietro, diventa davvero furiosa. ‘Tu vieni a casa mia e dici che questa cosa è una buffonata manipolata, rispondi ‘da chi?’

‘Ho manipolato io?’, continua a ripetere Barbara D’Urso a Pietro. Che, però, dal canto suo continua a dire: ‘Le cose che ho dichiarato e che sono uscite false, sono vere’. Insomma, cosa accadrà adesso? Ricordiamo, infatti, che questa sera ci sarà la decima puntata del Grande Fratello Vip. Antonella Elia verrà informata di tutto questo? Staremo a vedere!