Belen Rodriguez in riva al mare: inquadratura ‘particolare’, Instagram la subissa di complimenti e cuoricini. Uno scatto davvero stupendo

Belen Rodriguez ha incantato tutti i suoi follower con l’ultima foto pubblicata su Instagram. Un’inquadratura molto particolare, dall’alto, e poca luce che rendono il tutto abbastanza ‘singolare’ e a tratti misterioso. Anche lo sguardo di Belen si potrebbe dire quasi tenebroso, triste. Fa parte del gioco. Immagine intensa, profonda, non il classico scatto che di solito si usa per promuovere dei prodotti. In questo caso, la foto di Belen vuole pubblicizzare i costumi Me Fui, una marca di cui sono proprietarie lei e sua sorella Cecilia. Il costume è viola e non copre in maniera ‘eccessiva’ ogni zona del corpo. Anzi. Ma vediamo meglio di cosa stiamo parlando.

Belen Rodriguez in riva al mare: la foto che scatena i follower

E’ in riva al mare, Belen, che guarda in alto con degli occhi che dicono tanto. “Occhi che sanno parlare”, cantava Pino Daniele. E tra i commenti c’è chi le scrive: “Dallo sguardo si vede che sei bella anche dentro e non soltanto fuori”.

Indossa gli orecchini e degli anelli, Belen, oltre al costume: niente di più. L’inquadratura è particolare, come detto: sulla sabbia c’è il segno delle ginocchia di Belen che viene pian piano cancellato dal mare.

Belen e Stefano in una fiction?

Anche Belen ha guardato Sanremo. Era lì, a casa, tranquilla, con mamma Veronica e Stefano. Tutti insieme hanno commentato le canzoni ed hanno espresso le proprie preferenze. La showgirl argentina è già stata a Sanremo: ricordiamo tutti quell’abito, vero? Adesso, però, Belu ambisce ad alti palcoscenici. Sì, perché a quanto pare presto potrebbe partire una fiction che vede protagonisti lei e Stefano. Aprirà le porte di casa sua per permettere alle telecamere di entrare e raccontare al pubblico i momenti più intimi della coppia. Sarà un successo, di sicuro.