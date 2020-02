Barbara D’Urso a Miriana Trevisan: le sorprendenti parole su Pago

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 incontra Miriana Trevisan, ex moglie di Pago: le parole della conduttrice contro il cantante non passano inosservate

Quest’oggi a Pomeriggio 5, durante la puntata si è parlato moltissimo del Grande Fratello vip, che nelle ultime settimane sta riscuotendo un enorme successo. Il Reality Tv, arrivato alla quarta edizione la prima condotta da Alfonso Signorini, sta tenendo banco tra i principali programmi televisivi pomeridiani e mattutini. Reduci della puntata di ieri sera, ovviamente, gli argomenti da trattare sono molti. Certamente il più chiacchierato è quello di Pago e Serena che ieri sera hanno avuto un acceso litigio a causa del fratello di Pacifico, che è entrato nella casa del Grande Fratello per avere un confronto col cantante. Oggi pomeriggio la conduttrice Barbara ha avuto il piacere di ospitare l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan con cui c’è stato un forte scambio di battute e di pensieri su quanto visto ieri sera in TV. La conduttrice, infatti, ha espresso la sua opinione nei confronti non solo della situazione ma anche del cantante.

Barbara D’Urso a Miriana Trevisan: le parole contro Pago

Ieri sera abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra i due ex fidanzati Pago e Serena. Quest’ultima entrata nella casa del Grande Fratello settimana scorsa per poter riprendere un rapporto con l’amato, ieri sera ha avuto uno scontro con questo a causa del fratello di Pago, entrato nella casa per poter parlare con lui. Quest’oggi a Pomeriggio 5, Miriana ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti di Serena e Barbara le ha dato ragione. In primis la donna ha dichiarato: “Mio unico pensiero è nostro figlio, ovviamente non posso fargli vedere il GF Vip. Pago sta davvero perdendo i ruoli che ha nella vita. I ruoli di padre, fratello, figlio di sua mamma; è solo entrato, come se fosse alienato, nel ruolo di compagno di questa donna“.

La conduttrice ha provato a mettersi nei panni della donna e ha così dichiarato: “Il papà ha fatto questa scelta, è un’artista e ha fatto bene a scegliere di entrare al GF. Ma mi metto nei tuoi panni di madre, cioè dire che in questo momento Pago si fa distrarre da un’altra persona anche dal pensiero del figlio è tanta roba. Io come mamma sarei abbastanza innervosita“.