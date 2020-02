Pamela Camassa si è immortalata con indosso la giacca del pigiama completamente aperta: sotto non ha nulla, ma quel gesto stuzzica.

Ne sono passati di anni da quando, nel 2006, Pamela Camassa faceva il suo debutto in televisione nella trasmissione ‘I raccomandati’ di Carlo Conti. Da quel momento sono passati quasi 14 anni, eppure il suo successo è cresciuto spudoratamente. Da poco reduce dal suo percorso ad Amici Celebrities di cui, tra l’altro, è stata la vincitrice, la fidanzata di Filippo Bisciglia ha preso parte a diversi programmi di spicco degli ultimi anni. A partire da La Talpa. Fino a Tale e Quale Show. Insomma, un curriculum niente male, c’è da dire. Anche se bisogna ammettere che, pure sui social, il seguito di Pamela è davvero pazzesco. Proprio sul suo canale Instagram, infatti, la modella toscana è solita condividere degli scatti incredibili. Mirati a sottolineare, tra l’altro, la sua smisurata bellezza. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando Pamela si immortalata con la giacca del pigiama leggermente aperta. Ecco tutti i dettagli.

Pamela Camassa, giacca del pigiama aperta: sotto non c’è nulla

È la classica ragazza acqua e sapone, Pamela Camassa. Non a caso, ogni sua foto social riscuote un successo davvero grandioso. Per nulla amante del trucco eccessivo e testimone di un’eleganza più unica che rara, la giovane modella ed attrice di Prato vanta di un seguito social clamoroso. Con i suoi all’incirca quasi 400 mila followers, la vincitrice di Amici Celebrities possiede un profilo social ricco di fotografie davvero deliziose. L’ultima, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, probabilmente appena sveglia, si lascia immortalare ancora con il pigiama. Tuttavia, a catturare l’attenzione è proprio il gesto che la fidanzata di Filippo Bisciglia fa con le sue mani. E che, senza alcun dubbio, ha stuzzicato la fantasia dei suoi followers. Diamoci uno sguardo da vicino:

Davvero incantevole, vero? In fondo, ve l’avevamo detto. Pamela, da come si può chiaramente vedere, si immortala con indosso la giacca del pigiama leggermente aperta sul suo Lato A. Dal quale, tra l’altro, sembrerebbe essere davvero molto chiaro che, al di sotto di essa, la giovane attrice non indossa praticamente nulla. Siete d’accordo?