GF Vip, Pago ammette di essere geloso di un concorrente della Casa troppo vicino a Serena: ecco di chi si tratta.

Una serata non facile, quella di ieri per Pago e Serena. Durante la diretta del Grande Fratello Vip, i due sono stati protagonisti di una discussione molto accesa. Colpa di alcuni likes che la Enardu ha messo sotto le foto di Alessandro Graziani, l’ex tentatore conosciuto a Temptation Island Vip. “Sono Una lite davvero furiosa tra i due, che, però dopo la puntata sono riusciti a ritrovare l’armonia. E, durante il chiarimento, Pago ha rivelato a Serena di essere particolarmente geloso di un concorrente della Casa e della sua vicinanza con Serena. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

GF Vip, Pago geloso di un concorrente troppo vicino a Serena: è Licia Nunez

Dopo la lite furibonda di ieri sera, tra Pago e Serena sembra essere tornata la tranquillità. I due gieffini sono riusciti a chiarirsi e ad accantonare la questione ‘likes’. Ma, durante una chiacchierata in giardino, Pago rivela a Serena di essere geloso di qualcun altro. Si tratta proprio di una persona presente nella Casa, che, per Pago, sarebbe un po’ troppo vicina alla sua donna. Di chi si tratta? Di Licia Nunez. Il cantante è geloso dell’attrice per via della sua omosessualità e, nella chiacchierata con Serena, decide di farglielo presente: “Sono geloso perché è omosessuale. Anche Stefano, ma lui è uomo, lei è donna”, dichiara Pago, probabilmente facendo riferimento a un amico. Insomma, un nuovo motivo di gelosia per il cantante: la vicinanza tra la sua fidanzata e Licia.

Al di là della gelosia nei confronti di Licia, però, tra la coppia sembrano essersi decisamente calmate le acque dopo la turbolenta puntata di ieri. I due riusciranno finalmente a godersi il loro ritrovato amore o ci saranno nuovi colpi di scena? Non ci resta che attendere news direttamente dalla Casa più spiata della tv! Stay tuned!