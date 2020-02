Elettra Lamborghini si è mostrata su Instagram con indosso un body molto aderente ed il lato B in primo piano: la cantante ha lasciato i followers senza parole.

Elettra Lamborghini è stata una delle protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo 2020: nella settantesima edizione dello show dedicato alla musica italiana, la cantante ha regalato ritmo e passi di danza sensuali che hanno lasciato il segno. La simpatica bolognese è stata una delle concorrenti più chiacchierate per aver portato sul palco dell’Ariston il ‘twerk’, il movimento di bacino di cui è la regina in Italia. E sono proprio le sue forme a far innamorare tutti: poche ore fa sui social si è mostrata con indosso solo un body, color bianco, ed il lato B in primo piano! La ripresa ha fatto impazzire Instagram: diamo un’occhiata!

Elettra Lamborghini, body aderente e lato B in primo piano: Instagram si infiamma

Nonostante la posizione bassa nella classifica di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini è stata indubbiamente una delle protagoniste non solo per aver portato ritmo e danza sul palco dell’Ariston ma anche per i movimenti sensuali di bacino messi in pratica. La cantante bolognese è molto simpatica e sui social, nella settimana del Festival, ha condiviso con i suoi followers la sua ‘ansia da prestazione’. E’ molto attiva su Instagram Elettra: il suo profilo conta più di 5 milioni di fan che la seguono quotidianamente.

Poche ore fa la Lamborghini ha deciso di mostrare a tutti il suo lato B: in un momento di svago si è ripresa cantando e ballando sulle note di ‘Non succederà più’, brano cantato da lei sul palco dell’Ariston insieme a Miss Keta. La giovane però indossa solo un body, color bianco: sotto non ha nulla. Elettra durante la ripresa ha deciso di mettersi di spalle ed il suo lato B è spuntato in primo piano! I fan sono letteralmente impazziti nel vedere le splendide forme della bolognese.