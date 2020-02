Elodie, intervistata da Noisey, ha rivelato un retroscena sulla sua infanzia ‘particolare’: “Ero arrabbiata con i miei genitori”, ecco il motivo

Elodie Di Patrizi è una delle artisti emergenti del nostro paese. La cantante è divenuta famosa grazie alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata al secondo posto ed ha vinto il premio della critica. Durante la sua giovane carriera, ha già pubblicato diverse hit, tra le quali “Nero Bali” (certificato due volte Platino), “Pensare Male” e “Margarita“. Lo scorso 13 gennaio è uscito il suo nuobo album, “This is Elodie“, che segna un nuovo percorso artistico. La cantante ha partecipato anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Andromeda“, scritto da Mahmood e Dardust. La cantante è riuscita a conquistare il pubblico della manifestazione canora, sia con il brano che con i suoi look da urlo, ma si è classificata solo al settimo posto. Il brano, però, resta uno dei più ascoltati sulle piattaforme di streaming.

Elodie, retroscena sulla sua infanzia

La cantante nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a Noisey, ambientata a Quartaccio, quartiere romana che ha visto i natali dell’artista. Quartaccio è un quartiere popolare di Roma, dove, come racconta la cantante, non esiste l’idea di farcela e di avere un obiettivo. La cantante ha parlato della sua infanzia, definita ‘particolare’. La compagna di Marracash, infatti, dichiara di essere cresciuta in fretta tra le case popolari di Quartaccio. La cantante da piccola si esibiva per strada insieme ai genitori: il padre suonava lo strumento e la mamma raccoglieva i soldi. Un’infanzia difficile, ma che ha profondamente segnato il carattere e lo stile di vita dell’artista romana. I genitori della cantante, però, si sono separati presto, provocando una forte angoscia nell’animo della cantante: “Ero arrabbiata con i miei genitori“. Nell’intervista era presente anche la sorella della cantante, che confessa: “Noi non avevamo orari. A quattordici anni potevamo tornare anche alle sei del mattino“. Presenti nella video intervista anche i vicini della cantante, che sono stati quasi come una seconda famiglia per lei.

Nell’intervista rilasciata a Noisey, l’ex allieva della scuola di Amici ha parlato anche della sua relazione con Marracash: “Sono la tipa di Marra, ma prima sono Elodie” poi ha aggiunto “Sono orgogliosa dell’uomo che ho scelto e un giorno mi piacerebbe lavorare con lui“. La loro relazione procede a gonfie vele e il rapper era presente anche all’Ariston per supportare la sua compagna.