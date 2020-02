Grande Fratello Vip, Pago e Serena: è accaduto subito dopo la lite durante la puntata di ieri del reality.

Una puntata davvero ricca di colpi di scena, quella di ieri sera del Grande Fratello Vip. È accaduto davvero di tutto durante la diretta del reality più spiato di Italia. Ma, ancora una volta, protagonisti assoluti della serata sono stati Pago e Serena. I due hanno litigato pesantemente durante la puntata, in seguito all’entrata in casa di Pedro, fratello del cantante. Quest’ultimo ha messo al corrente Pago su alcuni likes che Serena ha lasciato alle foto del tentatore Alessandro Graziani, proprio qualche giorno prima di entrare al GF Vip. Pago non l’ha presa molto bene, ma neanche Serena. La coppia ha avuto una discussione molto accesa in diretta, ma, dopo la puntata, gli animi si sono calmati. Pago e Serena si sono confrontati e , quest’ultima, si è lasciata andare a un lungo sfogo. Ecco le sue parole.

Grande Fratello Vip, Pago e Serena: cosa è accaduto dopo la puntata di ieri?

“Non riesco a dare alle cose il giusto valore, probabilmente non sono in grado di stare con un’altra persona. Ho fatto un sacco di errori, ho 43 anni.” Uno sfogo davvero forte quello di Serena Enardu, al termine della puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Dopo la lite con Pago per via di alcuni likes su Instagram al tentatore Alessandro, la Enardu riflette su quanto accaduto. In giardino con Pago, la concorrente ammette: “Io la sento talmente forte la mia libertà, che faccio queste cose, non mi posso snaturare. Ti farò sempre del male, lo capisci?”. Serena non trattiene le lacrime, e chiede scusa a Pago: “Io non riuscirò mai a capire se tu vuoi essere rispettato o vuoi la verità? Vuoi che sia me stessa?”. Il cantante spiega a Serena di volere la verità, ma sottolinea che l’atteggiamento di ieri sera è stato sbagliato e che quei like erano da evitare. Serena si rende conto di pensarla diversamente dalla maggior parte delle persone, anche in casa: “Tutti mi hanno detto ‘ma sei matta?’, io so di non essere omologata e so che questo atteggiamento è fraintendibile. E questo ti ferirà. Ma io vorrei essere libera di fare un commento ed essere complice con te”. Serena spiega come si renda conto di essere diversa, ma sa di essere onesta e la sua troppa ‘trasparenza’ la mette in difficoltà: “Io lo so che sono difficile da capire, ma io non voglio fare del male a nessuno, soprattutto a te. Non sai che male mi fa”.

Al termine dello sfogo, Serena sottolinea che le sarebbe piaciuto che Pago rispondesse diversamente al fratello Pedro, entrato ieri in Casa. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip. Pago e Serena riusciranno a chiarirsi?