Cos’è successo ad Elettra Lamborghini dopo Sanremo? Ha un problema abbastanza evidente ed è corsa subito ai ripari con un trattamento particolare

A Sanremo si è parlato tanto di Elettra Lamborghini. Se n’è parlato tanto anche tra quotidiani online, giornali di gossip e quant’altro. Sì, perché la sua presenza al Festival ha fatto discutere e quello che è successo con la sua mancata partecipazione a Domenica in non ha fatto altro che alimentare le polemiche. Elettra era incantevole sul palco dell’Ariston, non c’è molto da commentare sulla sua bellezza. La cantante, dopo le esibizioni che a quanto pare sono state abbastanza stressanti ed impegnative, ha voluto mostrare a tutti i follower di Instagram cos’è successo al suo viso. Come abbiamo potuto vedere, Elettra era piena di bolle, brufoli e quant’altro.

Elettra Lamborghini mostra cosa le è successo subito dopo il Festival

Un problema non da poco per Elettra Lamborghini che, essendo un personaggio pubblico che deve essere costantemente sotto i riflettori, ha dovuto correre subito ai ripari. Infatti, come lei stessa ammette, si è sottoposta ad un trattamento laser. Un trattamento che, comunque sia, le ha lasciato dei puntini rossi sulla pelle del viso.

La cantante ha descritto così la situazione nelle sue storie Instagram: “Ieri ho fatto il laser e sono tutta rossa. Ho mangiato come una scrofa in questi giorni probabilmente per la paura, ma torno in carreggiata suvvia”. Talvolta, momenti di ansia e stress forti possono trasformarsi in sfoghi cutanei anche abbastanza importanti. Già, anche perché come lei stessa ha sottolineato è stato poco attenta all’alimentazione perché presa da mille impegni e preoccupazioni. Elettra è tra le persone più spontanee e naturali del popolo social: non tutti i personaggi dello spettacolo trovano il coraggio di mostrarsi quando hanno dei difetti fisici evidenti.

La Lamborghini, invece, è una ragazza molto semplice. Ed è forse anche per questo che il suo pubblico stravede per lei. Più di una volta ci siamo imbattuti in dei video che la riprendono insieme a delle sue fan che nel vederla per la prima volta si sentono male. Si sentono male nel vero senso della parola: hanno svenimenti oppure scoppiano a piangere. Per quanto se ne possa dire dal punto di vista musicale, sta di fatto che Elettra è un personaggio molto amato dal suo pubblico che la segue costantemente sui social in ogni spostamento.