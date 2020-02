C’è Posta Per Te, la clamorosa anticipazione: ci saranno 6 super ospiti in studio e sono tutti personaggi davvero amatissimi dal pubblico, ecco i loro nomi.

C’è Posta Per Te è pronto a tornare, dopo la settimana di stop dovuta alla messa in onda del Festival di Sanremo. E tornerà davvero alla grande. La prossima puntata del programma di Maria De Filippi, in onda il prossimo 15 febbraio, si preannuncia infatti davvero ricca di sorprese, addirittura più del solito. Ogni settimana, infatti la conduttrice regala grandi emozioni e colpi di scena con le storie dei suoi protagonisti, ma soprattutto con i grandi ospiti che arrivano in studio di volta in volta. Ebbene, la prossima puntata sarà davvero una ‘bomba’, perché i super ospiti previsti sono addirittura sei. A svelare la clamorosa anticipazione è la pagina Instagram ufficiale del programma, che ha mostrato due video con gli ospiti attesi alla corte di Maria De Filippi: si tratta di personaggi davvero amatissimi dal pubblico, ecco i loro nomi.

C’è Posta Per Te, clamorosa anticipazione: ecco chi sono i 6 super ospiti previsti per la prossima puntata

C’è Posta per Te sta per tornare e, a quanto pare, lo farà in grande stile. Maria De Filippi, infatti, avrà nel suo studio ben 6 super ospiti nel corso della puntata che andrà in onda il 15 febbraio. Ad annunciarlo, è stata la pagina Instagram del programma, che ha mostrato i volti degli ospiti che saranno il ‘regalo’ per alcuni protagonisti. Attenzione, però, non ci saranno 6 diversi regali. Gli ospiti, infatti, saranno divisi in due gruppi e saranno protagonisti di due storie, come accade ogni settimana. Il primo grande gruppo di ospiti è quello composto da 4 personaggi televisivi molto amati: Teo Mammuccari, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. I quattro, insieme a Maria De Filippi, formano l’intera giuria di ‘Tu Si que Vales’, programma di enorme successo andato in onda nei mesi scorsi su Canale 5, condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Gli altri due grandi ospiti sono davvero inaspettati: stiamo parlando di Emma Marrone e suo padre Rosario.

Non sappiamo ancora perché Emma sia stata accompagnata in studio dal suo papà, ma di certo il pubblico non vede l’ora di scoprirlo. C’è tanta attesa anche per conoscere il motivo dell’arrivo in studio dell’intera giuria di Tu Si Que Vales. E allora non ci resta che aspettare sabato per scoprire insieme cosa succederà in trasmissione.