Pago, concorrente del Grande Fratello VIP, è finito al centro della bufera: la frase su Licia Nunez non è piaciuta. E’ intervenuta la Panicucci.

Pago, concorrente del Grande Fratello VIP, è finito al centro della bufera per via di alcune dichiarazioni su Licia Nunez. Il cantante ha rivelato alla sua dolce metà, Serena Enardu, di essere geloso dell’attrice per via della sua omosessualità. Pago nell’esprimere la sua gelosia però si è lasciato andare ad una frase che non è piaciuta al pubblico: il cantante sottolinea che la Nunez è anche ‘pugliese’. Questa esternazione ha lasciato stupita ed interdetta Federica Panicucci che ne ha parlato nel suo programma, Mattino Cinque. Ecco come ha commentato.

GF VIP, Pago al centro della bufera: la frase su Licia non piace, interviene la Panicucci

Le parole di Pago dette alla sua dolce metà, Serena Enardu, non sono piaciute. ‘Ricordati che è pugliese, sono geloso perchè è omosessuale‘ sono le frasi che non sono andate giù a gran parte del pubblico di Canale 5. Federica Panicucci nel suo Mattino Cinque ne ha parlato, mostrando tutto il suo stupore nel sentire quelle parole. La conduttrice mattiniera ci ha tenuto a salutare non solo tutti i telespettatori pugliesi, visto il riferimento fatto dal cantante. “Pugliese come se fosse una colpa” ha ribadito la Panicucci.

Nel corso della puntata di oggi 12febbraio del talk show su Canale 5, è intervenuto anche Raffaello Tonon il quale ha detto la sua su Pago e Serena: “Io lo conosco da tempo, è sempre stato un uomo brillante, qui si sta dimostrando pesante. Lei non mi piace, come l’aglio nella meringa. Ha quest’aria da maga Circe”. La coppia composta dall’ex tronista e dal cantante ultimamente sta facendo molto discutere, soprattutto dopo quanto accaduto in diretta lunedì 10 febbraio.