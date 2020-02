La Pupa e il Secchione, lite choc in diretta: una coppia viene squalificata

Nella puntata di ieri sera de “La Pupa e il Secchione” c’è stata una lite choc: una coppia è stata squalificata dal programma, ecco di chi si tratta

Ieri sera è andata in onda la semifinale de “La Pupa e il Secchione e viceversa“, reality show condotto su Italia Uno da Paolo Ruffini affiancato da Francesca Cipriani. Nella penultima puntata ci sono state le ultime prove che hanno decretato un’eliminazione, ma c’è stata anche una squalifica. Una coppia, infatti, è stata cacciata dal programma e al loro posto sono rientrati Sandra Maestri e Marco Sarra, eliminati nella scorsa settimana. Di seguito vi spieghiamo cosa è successo nella puntata andata in onda ieri sera.

La Pupa e il Secchione, lite choc: coppia squalificata

Durante la semifinale del reality show condotto da Paolo Ruffini c’è stata una lite choc tra Giovanni De Benedetti e Carlotta Cocina. Il diverbio è nato per via di una discussione sorta poco prima tra il Secchione Dario Massa e la Pupa Stella Manente. Questa è stata definita “stupida” dal Secchione, provocando reazioni diverse da parte degli altri concorrenti. De Benedetti, infatti, ha difeso la Pupa, facendo infuriare Carlotta Cocina. La discussione tra loro due è andata avanti per tutta la serata: Carlotta ha impedito al Secchione di dormire e questo, per placare l’ira della ragazza, le ha bloccato i polsi. Le scene non sono piaciute alla produzione, che ha deciso di mandare via la coppia. La squalifica di Carlotta ha provocato una forte reazione in Dario Massa, che è sfociata in varie crisi di pianto. Massa è stato consolato dalla sua Pupa Marina, nonostante questa sia stufa di non essere considerata.

A rischio eliminazione sono andati Angelica e Mazzoni, ultimi in classifica, Marina e Massa e i viceversa Marco e Maestri. L’ospite della puntata, Aldo Busi, ha salvato la prima coppia, mentre lo scontro è stato vinto da Marina e Massa. La coppia di viceversa è stato così definitivamente eliminata dal programma. Martedì prossimo andrà in onda la finale del reality show condotto da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani.