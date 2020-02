Maria Grazia Cucinotta ricoverata in ospedale a Napoli: le condizioni

L’attrice Maria Grazia Cucinotta è stata ricoverata ieri pomeriggio in ospedale a Napoli in seguito ad un malore: ecco le sue condizioni

Ieri sera l’attrice Maria Grazia Cucinotta è stata ricoverata in ospedale a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L’attrice avrebbe dovuto esibirsi al teatro Supercinema di Castellammare, ma prima di andare in scena ha avuto malore. La Cucinotta è stata dunque trasportata in ospedale ed è stata ricoverata. L’attrice sarebbe dovuta andare in scena con la commedia “Figlie di Eva” con Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi e per la regia di Massimiliano Vado. In seguito al ricovero della Cucinotta, lo spettacolo è stato automaticamente rinviato.

Maria Grazia Cucinotta ricoverata in ospedale: le condizioni

Nella serata di ieri, la Cucinotta ha accusato un malore prima di andare in scena al teatro Supercinema di Castellammare di Stabia ed è stata trasportata in ospedale dove è stato necessario il ricovero. Secondo quanto riferito da persone vicine all’attrice, alla donna sarebbe salita la febbre a 40 e subito dopo avrebbe accusato un malore. A Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele su Rai Due, è intervenuto Angelo, amico dell’attrice. L’uomo ha rivelato che l’amica sta bene, è sotto controllo e, al momento del collegamento, stava dormendo. Le condizioni dell’attrice, dunque, sembrerebbero buone, ma la Cucinotta deve restare comunque in ospedale sotto il controllo dei medici. L’amico dell’attrice ha rivelato che il malore della sua amica sarà stato causato sicuramente dallo stress e dalla fatica a cui Maria Grazia si sottopone. L’uomo ha poi aggiunto: “Lei non dice mai di no e ad un certo punto il fisico non regge“. Siamo sicuri che, dopo questo riposo forzato in ospedale, l’attrice cercherà di recuperare le forze necessarie per ripartire con la propria tournée. La Cucinotta con grande probabilità si esibirà a Castellammare con lo spettacolo “Figlie di Eva” insieme alle attrici e colleghe.

Maria Grazia Cucinotta: età, carriera, vita privata

La Cucinotta, oltre ad essere una delle donne più amate dagli italiani, è anche un’attrice e produttrice cinematografica. È nata a Messina il 27 luglio del 1968 ed ha 51 anni. Le pellicole di maggior successo sono “Il postino” di Massimo Troisi e la comparsa nel film della saga 007 “Il mondo non basta“. L’attrice è nota anche negli Stati Uniti per le esperienza come produttrice di “All the Invisible Children” e “Last Minute Marocco“. Riguardo alla sua vita privata, è sposata dal 1995 con Giulio Violati, dal quale ha avuto una figlia nel 2001.