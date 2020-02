Silvia Provvedi ha parlato ai microfoni del settimanale Chi della sua gravidanza: la gemella de Le Donatella sta per diventare mamma ed ha già deciso, insieme al suo compagno, il futuro nome del piccolo o della piccola. Ecco la confessione dell’ex gieffina.

Ha partecipato a tanti talent e reality show, la bruna de Le Donatella, Silvia Provvedi, è in dolce attesa. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP, L’Isola dei Famosi, X Factor è intorno al quinto o sesto mese di gravidanza ed è proprio questo il periodo in cui le mamme potrebbero scoprire il sesso del proprio piccolo che portano in grembo. Silvia Provvedi ha parlato proprio di questo ai microfoni di Chi, settimanale di Alfonso Signorini: ecco le parole del noto volto televisivo.

Silvia Provvedi in dolce attesa: “Diventerò mamma a giugno, il nome? Scelto”

Ha tenuto tutti all’oscuro riguardo la sua gravidanza, fino a quando è uscito uno scatto con il pancino: complice un rumors di Chi, la gemella bruna de Le Donatella ha svelato a tutti di essere in dolce attesa. Silvia Provvedi dovrebbe essere intorno al quinto o sesto mese di gravidanza ed ai microfoni del settimanale di Alfonso Signorini ha parlato proprio della sua nuova vita che sta per iniziare.

“A giugno diventerò mamma, per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato ma è arrivato perchè è il frutto di un grande amore” ha dichiarato la Provvedi che ha aggiunto i nomi a cui stanno pensando per il loro bimbo. Maschio o femmina? Non si sa ancora ma i nomi, in entrambi i casi, sono stati scelti! “Se sarà maschio si chiamerà Andrea, se sarà femmina Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme ai miei genitori a Milano” ha concluso l’ex gieffina.