Uomini e Donne, la storica opinionista del programma Tina Cipollari sarà sostituita? Le parole di Karina Cascella non lasciano dubbi

Tina Cipollari rappresenta per il programma Mediaset di Canale 5 una vera e propria icona. Nel dating show condotto da Maria De Filippi, Tina Cipollari, rappresenta un vero pilastro dello show. Infatti, sono decisamente divertenti e poco inusuali i suoi siparietti giocosi con Gemma Galgani. Proprio quest’ultima si vociferava oggi, che potesse prendere il ruolo della Cipollari, come storica opinionista del programma. Le voci ovviamente si son fatte sempre più insistenti e tra i papabili nomi per una possibile sostituzione, è saltato fori anche quello di Karina Cascella. L’ex opinionista e moglie di Angelucci, avrebbe avuto qualcosa da rivelare in merito.

Karina Cascella ha voluto spezzare qualsiasi dubbio circa il suo possibile ritorno a Uomini e Donne in veste di opinionista. La donna che per anni è stata al posto della Cipollari, ha lasciato il suo lavoro di opinionista per dedicarsi maggiormente alla famiglia, all’epoca. Ad oggi la donna è opinionista dei programmi condotti da Barbara D’Urso e a chi la rivorrebbe al posto della Cipollari, risponde così: “Assolutamente falso. Tina è insostituibile“. Quindi pare proprio che l Cascella per ora non abbia intenzione di tornare in casa De Filippi. Alla base dei rumors sulla possibile rinuncia al ruolo di opinionista di Tina Cipollari, sarebbe l’evolversi del suo rapporto con l’imprenditore toscano.

I due stanno infatti vivendo una bellissima storia d’amore, lamentando solo problemi logistici e di lontananza. Che dire quindi, pare che vedremo la bionda e frizzante ex moglie di Kikò Nalli ancora per molto tempo!