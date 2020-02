Diletta Leotta alle prese con i fornelli: foto con abito corto e fan in visibilio

Diletta Leotta ha pubblicato una foto con un abito abbastanza corto: i fan ovviamente sono andati in visibilio, ecco alcuni commenti

La Leotta è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati del mondo dello spettacolo. La conduttrice spesso divide il pubblico, come in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Diletta è stata la co-conduttrice durante la prima serata e la sua performance ha generato sia commenti positivi che commenti negativi. Il suo monologo ha attirato alcune polemiche, ma la Leotta ha preferito non commentare, godendosi a pieno l’esperienza sanremese. I suoi outfit ovviamente sono stati spettacolari: la Leotta ha messo in mostra tutto il suo fascino, condito ovviamente dai look impeccabili degli stylist del Festival di Sanremo.

Diletta Leotta, foto con gambe scoperte: il dettaglio non passa inosservato

Terminata l’esperienza nella città dei giori, la Leotta è tornata al suo lavoro. Diletta è la conduttrice di punta di Dazn e lavora anche in radio. Ovviamente non possono mancare le foto su Instagram, che oggi rappresentano una vera e propria fonte di reddito per le modelle e influencer. Proprio oggi pomeriggio, la conduttrice televisiva ha pubblicato una foto in cucina con un abito abbastanza corto. Le gambe erano molto scoperte e i fan ovviamente sono andati in visibilio. Il fisico della Leotta suscita sempre molto clamore. Le sue forme sono amate dalla maggior parte degli uomini italiani. Alcuni complimenti ricevuti tra i commenti faranno sicuramente sorridere la conduttrice, altri invece un po’ più volgari non riceveranno la minima attenzione da parte della Leotta.

L’attenzione dei fan, però, è caduta anche su un dettaglio in particolare. La Leotta, infatti, non aveva le scarpe e molti seguaci hanno apprezzato i suoi piedi. Diletta riesce sempre a monopolizzare l’attenzione degli utenti. La sua bellezza è insindacabile, così come la sua bravura.