Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia in crisi: passo indietro con Paolo Ciavarro?Ecco cosa è accaduto nella Casa.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è entrata ormai nel vivo. Il reality più spiato d’Italia regala colpi di scena a raffica e, come accade quasi in tutte le edizioni, anche quest’anno in casa è nata una coppia. Si tratta del flirt tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che, dopo un periodo di indecisione, hanno deciso di lasciarsi andare alle emozioni. Baci, coccole e momenti ‘bollenti’ tra i due concorrenti del GF Vip. Ma, proprio qualche ora fa, Clizia ha avuto una piccola ‘crisi’. In una chiacchierata in giardino con Licia Nunez, la Incorvaia esprime tutti i suoi dubbi sul rapporto creatosi con Paolo nella Casa. In particolare, la modella non è sicura di voler vivere questa emozione sotto le telecamere e dover affrontare le domande e i giudizi delle persone. Scopriamo cosa ha rivelato.

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia in crisi: passo indietro nella storia con Paolo Ciavarro?

Passo indietro per Clizia Incorvaia? Dopo lo scoppio della passione tra la concorrente e Paolo Ciavarro, sono sorti i primi dubbi in lei. Durante uno sfogo in giardino con Licia, Clizia ripensa a quanto accaduto in casa con Paolo e non sembra esserne del tutto felice. Non per quello che prova: a preoccupare Clizia è l’esposizione in tv, il fatto di essere continuamente sotto le telecamere e in balia dei giudizi delle persone: “Non pensavo e non volevo che accadesse qua, a onor del vero. Sarebbe stato meglio vivere l’esperienza come stavo facendo. Perché non mi va di dover rendere conto a tutti, sui miei sentimenti, su tutto”. La concorrente spiega che non si sente pronta a dove raccontare cose che vorrebbe tenere per sè o qualcosa che ancora a lei non è molto chiaro. Licia consola la sua amica: “Viviti questa emozione, sei viva. Sei bella per questo. È tutto semplice quando si è dall’altra parte, dall’altra parte del televisore. Tu sei qui ora, stai riflettendo perché sei umana!” Infine, Licia dà un consiglio prezioso per Clizia: “Non concederti del tutto, conserva sempre qualcosa per te, perché qualsiasi cosa succede, domani una corazza resta.”

Una chiacchierata intensa, quella tra Clizia e Licia. Alla luce degli ultimi dubbi della Incorvaia, cosa accadrà nella Casa con Paolo? Clizia deciderà di lasciarsi andare del tutto o farà un passo indietro? Non ci resta che attendere le prossime news, direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip!