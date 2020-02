Uomini e Donne Anticipazioni,Giulio Raselli chiede scusa a Giovanna Abate: cosa è successo in studio.

Una puntata davvero scoppiettante, quella registrata oggi del Trono Classico di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, ne vedremo davvero delle belle! Da un retroscena shock tra Serena Enardu e Alessandro Graziani, ex tentatore e attuale corteggiatore, a una lite accesa tra due tronisti: in studio accadrà davvero di tutto. E, tra i colpi di scena, ci sarà anche l’incontro tra Giovanna Abate, attuale tronista, e Giulio Raselli, ex tronista. Giovanna era proprio tra le corteggiatrici di Giulio, che però alla fine ha scelto Giulia D’Urso. La coppia è stata ospite della registrazione di oggi e Giulio ha colto l’occasione per scusarsi con Giovanna per il modo in cui le ha parlato nel giorno della scelta. Ecco cosa è accaduto in studio.

Uomini e Donne Anticipazioni, Giulio chiede scusa a Giovanna: la reazione della tronista

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono stati ospiti della registrazione di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne. La coppia è nata proprio poco fa nella trasmissione: Giulio ha preferito Giulia a Giovanna e , quest’ultima, è diventata la nuova tronista. In studio oggi, quindi, c’è stato il grande incontro! Giulio ha colto l’occasione per chiedere scusa a Giovanna per il modo in cui si è rivolto a lei nel giorno della scelta, dichiarandosi dispiaciuto per il poco tatto avuto. Ma, stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, Giovanna non ha accolto con particolare entusiasmo le scuse di Giulio: le ha accettate, ma ha dichiarato che, se tornasse indietro al giorno della scelta, si comporterebbe esattamente allo stesso modo.

Insomma, una ‘tregua’, o almeno speriamo tra Giovanna e Giulio. Quest’ultimo, intanto, ha raccontato che la storia d’amore con Giulia procede a gonfie vele. I due, dopo la scelta, non si sono separati neanche un attimo e sono andati subito a convivere. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutti i dettagli!