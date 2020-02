Elettra Lamborghini ha postato un Instagram story insieme alla sua mamma, Luisa Petrolongo: la somiglianza è davvero incredibile e la cantante avvisa che da vecchia sarà bella come lei. Ecco la IG story simpatica.

Elettra Lamborghini dopo Sanremo 2020 ha conquistato il cuore di tutti: sul palco dell’Ariston la cantante bolognese ha portato ritmo, sensualità ed suo adorato ‘twerk’, come non lo avevamo mai visto prima nello show musicale di Rai Uno. E’ stata una delle reginette indiscusse dello spettacolo dedicato alla musica italiana. Il suo brano per la settantesima edizione del Festival si chiama ‘Musica (e il resto scompare)’ e da subito ha raggiunto un enorme successo, nonostante non sia stato in vetta alla classifica di Sanremo. Per la giovane questo è un momento davvero d’oro: pochi mesi fa il suo fidanzato, Afrojack, le ha anche chiesto la mano! In giornata, la futura sposa si è mostrata sui social al fianco della sua mamma: la somiglianza è incredibile ed infatti Elettra ha avvisato tutti i suoi fan facendo una battuta simpatica. Ecco di cosa si tratta.

Avete mai visto la mamma di Elettra Lamborghini? Spunta la foto insieme

Elettra Lamborghini ha pubblicato poche ore fa una Instagram story al fianco della mamma: la somiglianza è davvero incredibile al punto che la cantante ha scritto “Da vecchia sarò topa come mia mamma, è genetica quindi preparatevi“. La Lamborghini si è sempre contraddistinta per la sua simpatia ed ironia: questa volta però ha davvero ragione. La somiglianza tra madre e figlia è davvero incredibile! Oltre la forma del viso, hanno gli stessi occhi e lineamenti: potete ammirarle stesso voi.

Il nome della signora è Luisa Petrolongo: da diversi anni è sposata con Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, fondatore della nota casa automobilista. Con lui la donna ha avuto 5 figli: Ferruccio, Ginevra, Lucrezia, Elettra e Flaminia. Mamma Luisa ha sempre supportato la figlia in ogni sua scelta: sul suo profilo ufficiale Instagram pubblica spesso scatti al fianco della sua Elettra. Durante il periodo di Sanremo mamma Luisa è stata la fan numero uno della figlia: pubblicò la prima sera un post con un primo piano di Elettra e con scritto “La mia bimba. In bocca al lupo Eli“. Il loro è un rapporto davvero magico.

Questo il post di cui vi stavamo parlando.